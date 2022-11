Black friday, istruzioni per l’uso: come risparmiare davvero Altro che “venerdì nero”! Per molti questo è il weekend più atteso dell’anno per fare compere e aggiudicarsi qualche vero e proprio affare, ma per comprare al miglior prezzo bisogna essere preparati e avere un po’ di pazienza. Ecco quindi qualche consiglio per dare il via allo shopping.

A cura di Ciaopeople Studios

Anche se ormai è diffuso in tutto il mondo, il black friday è una ricorrenza tutta americana: la sua origine è datata addirittura al 1924 per merito dei grandi magazzini Macy's e segna tutt'oggi il via agli sconti natalizi. Visto che tradizionalmente si celebra nel venerdì successivo al giorno del ringraziamento la data cambia annualmente, quest'anno cade tra pochi giorni, il 25 novembre. In Italia è di fatto un evento da non perdersi, online e non solo, per accaparrarsi gli sconti migliori, regalarsi qualcosa che abbiamo sognato per lunghi mesi oppure portarsi avanti con i doni da mettere sotto l'albero!

Il primo consiglio utile per risparmiare durante il black friday è essere preparati. Avere le idee chiare sugli acquisti da fare e sulla propria wishlist fare è un'ottima strategia per non farsi prendere dalla smania dell'acquisto, ma essere sicuri di puntare a quello che più ci interessa. Stilare una lista specifica di prodotti è l'ideale anche per non perdere troppo tempo e cliccare a colpo sicuro! D'altronde spesso le scorte dedicate agli sconti sono limitate, quindi è sempre meglio puntare alla velocità. Monitorare i prezzi durante l'anno è una tecnica acclarata per garantirsi il massimo risparmio, magari confrontandoli su più piattaforme o nei negozi fisici. Attenzione anche alle newsletter delle aziende o delle catene da cui si vuole acquistare: sconti riservati o più elevati potrebbero nascondersi proprio lì, quindi è sempre una buona idea controllare i siti e i social specifici.

Tra gli acquisti più ambiti c'è in assoluto la tecnologia e in particolare la telefonia, ma come si può essere sicuri di risparmiare davvero? Tenere gli occhi aperti durante questo weekend è fondamentale, visto che molte aziende si concentrano su eventi speciali proprio dedicati gli sconti, come nel caso di OnePlus. Non solo offerte eccezionali su una selezione di prodotti, come il nuovo OnePlus 10T o le Buds Pro che hanno rivoluzionato il mondo delle cuffie wireless, ma addirittura una caccia al tesoro digitale! Acquistando dagli store ufficiali si può essere certi di afferrare al volo i prezzi migliori, anche grazie alle offerte lampo che, in questo caso, sono le più basse di tutto l'anno.

Tra le promozioni imperdibili ci sono proprio gli smartphone di punta: nello specifico, OnePlus 10T è il flagship dell'azienda e offre prestazioni altissime grazie alla presenza di Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform che permette di tenere oltre 25 app in background senza limitarne la velocità. Quasi impossibile rimanere senza batteria – la ricarica super-veloce permette di ricaricare un giorno di energia in soli 10 minuti e di fare una ricarica completa impiega in 19 – e senza connessione, grazie al nuovo 360° antenna system che capta segnali Wi-Fi e cellulare più forti e stabili. Parliamo di uno smartphone leggero, con un display da 6,7 pollici e colori a 10 bit per chiunque ami videogiocare, scattare, ascoltare musica e avere tutto il necessario in tasca!

L'Operation Black Box in queste quattro settimane ha sfidato e celebrato la community per mettere al primo posto l'esperienza e il divertimento dei clienti. La caccia al tesoro ha connesso gli utenti di tutta Europa che hanno scandagliato Google Maps alla ricerca delle fortunate scatole con all'interno i dispositivi OnePlus in regalo. L'iniziativa si è svolta tutta online e per partecipare è bastato solo tenere gli occhi aperti e aderire al motto: Never settle. Dopo aver individuato le coordinate disseminate sui canali social e sul sito, gli utenti hanno intercettato le misteriose Black Box e partecipato alle estrazioni per vincere un dispositivo OnePlus. Il premio finale, però, è decisamente quello più ambito: una “Golden Box” contenente una fornitura a vita di telefoni OnePlus.

Tornando al nostro tanto atteso Black Friday: per risparmiare il più possibile durante questa settimana speciale, si possono tenere d'occhio anche le newsletter dei brand da cui si vuole acquistare: sconti riservati o più elevati potrebbero nascondersi proprio lì, quindi è sempre una buona idea controllare i siti web e i social specifici. Infine, un po' di sano shopping – soprattutto alla fine di un anno di lavoro o studio – può essere anche terapeutico, quindi non aspettare per forza l'offerta stracciata ma acquista con tranquillità quello di cui hai bisogno: il black friday arriva una volta all'anno, meglio approfittare!