Giornata mondiale della vista: si parla ancora poco di prevenzione Si stima che oltre 2 miliardi di persone al mondo abbiano problemi di vista non ancora diagnosticati né curati, e in Italia il 19% della popolazione soffre di problemi agli occhi. Pur essendo un organo così importante spesso lo trascuriamo, per questo è ancora importante sensibilizzare alla prevenzione, in qualsiasi fase della vita.

È l'organo con cui guardiamo il mondo ed è tra i più importanti e delicati, ma quanto ce ne prendiamo cura? Nonostante passiamo sempre più tempo davanti agli schermi, stressando e indebolendo la vista, secondo un'indagine del 2023 il 27% degli italiani non si è mai sottoposto a visite oculistiche di controllo. Non solo, anche chi ha patologie tende ad evitare le visite regolari e il 35% degli intervistati non adotta alcun comportamento per far sì che la condizione non peggiori. Nel nostro Paese il 19% della popolazione ha di fatto problemi agli occhi, che siano gravi o più lievi, ma si sale al 42% tra le persone over 70. È chiaro ci sia ancora bisogno di sensibilizzare al tema, e la Giornata Mondiale della vista che si celebra ogni secondo giovedì di ottobre è un appuntamento importante.

Tra le malattie più diffuse ci sono le maculopatie, un gruppo di patologie altamente invalidanti perché colpiscono la parte centrale e più importante della retina, la macula, quella che ci permette di avere una vista nitida e dettagliata. Chi è affetto dalla forma umida di degenerazione maculare dovuta all'età (nAMD) o da edema maculare diabetico (DME) può avere un peggioramento significativo della qualità della vita, perché vengono inficiate tutte le attività che hanno bisogno di particolare concentrazione: leggere, guidare e utilizzare i dispositivi elettronici diventa difficile a causa dell'impossibilità di distinguere i particolari.

Le campagne di sensibilizzazione giocano un ruolo cruciale in patologie troppo spesso sottovalutate come nAMD e DME: Roche Italia con la campagna “Il tuo punto di vista conta – Non lasciare che le maculopatie ti fermino” ha toccato 7 tappe italiane dal 2023 ad oggi, parlando dell'argomento in altrettante conferenze stampa. Il progetto patrocinato da Associazione Pazienti Malattie Oculari (APMO), Comitato Macula, Retina Italia ODV e Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO) è riuscito a coinvolgere più di 1600 persone che si sono sottoposte agli screening gratuiti. Il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 19 ottobre a Campobasso: l'obiettivo è fare informazione, ma anche supportare pazienti e caregiver facendo emergere i loro bisogni.

Seguire una dieta sana e proteggere gli occhi dall‘esposizione al sole sono i consigli di prevenzione da tenere a mente, ma le maculopatie possono essere anche ereditarie, per questo è necessario conoscere la propria storia familiare e chiedere consiglio all'oculista su quali strategie adottare. Se si ha più di 50 anni, si è fumatori o si hanno patologie legate a diabete e obesità la Giornata Mondiale della vista è un ottimo sprone per ricordarsi di prenotare subito una visita di controllo, grazie a prevenzione e diagnosi tempestive si può realmente migliorare la qualità della vita delle persone affette da maculopatie.

