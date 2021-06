Pensare fuori dagli schemi. Questo è il segreto di ogni impresa che voglia sopravvivere in un ambiente ultra-competitivo come quello attuale, scandito da innovazioni continue e in cui un battito d’ali fa tutta la differenza tra eccellere e finire fuori mercato. Alcuni startupper agli albori dell’epopea dell’economia digitale adottavano a questo proposito un vero mantra: think outside the box.

Ecco allora che le imprese devono fare di tutto per coltivare il pensiero laterale: è fondamentale poter disporre punti di vista differenti all’interno delle imprese tanto che le differenze di visione e background differenti sono da considerarsi un vero e proprio valore economico. Per poterlo generare, però, serve predisporre nelle aziende ambienti inclusivi e accoglienti che siano veri luoghi di rigenerante confronto.

Capire cosa siano davvero diversità e inclusione, e come si possa promuoverle efficacemente all’interno di un’organizzazione per sfruttarne appieno il potenziale, è l’obiettivo della diretta voluta da Fanpage.it e McDonald’s in programma venerdì 4 giugno a partire dalle ore 17 sulla pagina Facebook, sul sito e sul canale YouTube di Fanpage.it.

L'evento, intitolato Identità inclusive, sarà moderato dal Direttore Responsabile di Fanpage.it, Francesco Cancellato, e vedrà la partecipazione di numerosi esperti che si confronteranno anche con gli interventi in diretta del pubblico di Fanpage.it: l’attore Salvatore Esposito, che proprio da un ristorante McDonald’s ha fatto poi il salto per diventare Gennaro Savastano in Gomorra – La serie; Hassan Turi Sohail, Manager McDonald's, Anthony Chima, attivista per i diritti di persone razzializzate in Italia e Valentina Dolciotti, autrice del libro Diversità e Inclusione e fondatrice e Direttrice Responsabile del magazine trimestrale DiverCity.