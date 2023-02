Dardust porta a Sanremo “il ritmo della natura” con Plenitude Il Festival della canzone italiana suona (anche) un’altra musica: Dardust compone “The Blooming Symphony”.

A cura di Ciaopeople Studios

Plenitude è anche quest’anno Partner di Sanremo, e proprio per l’apertura della kermesse musicale più attesa dell’anno, ha organizzato una spettacolare esibizione dedicata al tema della natura che, grazie all’energia e all’aiuto della tecnologia, si trasforma in musica.

Il Festival apre con un live inedito

Si chiama “The Blooming Symphony”, lo show organizzato da Plenitude tenutosi per l’apertura del Festival. A renderlo possibile sono stati due strumenti: da una parte i dispositivi Plants Play, in grado di rilevare variazioni elettriche nei vegetali e di convertirle in note; dall’altra Dardust, musicista e produttore di fama mondiale, noto per diverse collaborazioni anche con cantanti di casa nostra, che si è esibito in una performance artistica per questo live unico nel suo genere. I dispositivi Plants Play, attraverso sensori posizionati su foglie e steli, hanno permesso di creare note generate dalle piante stesse, che Dardust ha poi suonato, in una vera e propria composizione musicale.

Uno show che dimostra che uomo e piante possono coesistere in armonia, dando voce alle piante in simbiosi con la tecnologia, esaltandone le potenzialità e creando una forma d’arte e musicale inedita. Gli impulsi elettrici naturali tradotti in note diventano così rappresentazione di come, nel rispetto della natura, si possa produrre energia – proprio come accade con il sole e il vento.

A questo link è disponibile la versione integrale dell’esibizione: Plenitude Torna a Sanremo.