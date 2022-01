Valentina Ferragni posa tra divani a forma di labbra e tappeti rossi: dov’è il leggendario Crazy Horse Valentina Ferragni ha trascorso l’ultima serata parigina in un santuario della sensualità. Scopriamo dove si trova questo luogo leggendario della capitale francese.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni ai divanetti del Crazy Horse Paris

È definito come il santuario del glamour e della sensualità con le sue poltrone vellutate e i lussuosi divani a forma di bocca. Si tratta del Crazy Horse Paris, il leggendario cabaret di Parigi. È qui che Valentina Ferragni ha trascorso l'ultima serata parigina, dopo la fine delle sfilate dell'Alta Moda francese, in un universo affascinante ed eccitante.

Valentina Ferragni con gli amici al Crazy Horse Paris

Com'è fatto il cabaret di Valentina Ferragni a Parigi

Dodici ballerine, con stivali alti e cappelli di pelle di orso, marciando a passo militare come guardie reali, aprono la scena. È questo il marchio di fabbrica del leggendario Crazy Horse Paris, insieme ad un arredamento sensuale con tappeti decorati di baci, poltrone di velluto e divani a forma di bocca.

Le dodici ballerine del Crazy Horse Paris

Il nome Crazy Horse Paris è un omaggio al capo Sioux americano Crazy Horse. Il locale era originariamente una cantina di vini della Rive Gauche. Per chi visita Parigi è infatti una tappa d'obbligo trascorrere una serata in questo leggendario locale che ha fatto la storia del cabaret nel mondo. Valentina Ferragni ci ha passato l'ultima sua serata parigina prima di tornare in Itala dopo le sfilate e dalle immagini condivise sui social è evidente che il fascino del Crazy Horse Paris non è mai tramontato.

Valentina Ferragni in una sala del Crazy Horse Paris con poltrone di velluto e un tappeto di baci

Perché il Crazy Horse Paris è una leggenda

Il Crazy Horse Paris è uno storico e leggendario cabaret di Parigi creato dall'artista Alain Bernardin nella prestigiosa 12 avenue George V, nel cuore del Triangolo d'Oro, di fronte alle case di moda YSL e Givenchy e accanto a Balenciaga, a due passi dalla Torre Eiffel. Era il 1951 quando Bernardin, affascinato dalle show girls americane e dagli Stati Uniti, decide di creare uno spettacolo di cabaret mai visto prima a Parigi dove le donne e le loro linee seducenti sarebbero state il fulcro.

Il divano a forma di bocca con Enny Gmatic & Venus Océane by @markdaviesphoto

L'estetica del Crazy Horse Paris ha ispirato artisti, come il cineasta americano David Lynch, che ha fotografato una ballerina del cabaret per farne la locandina ufficiale del 61° Festival di Cannes, e la fotografa tedesca Ellen von Unwerth. Christian Louboutin è stato il primo "Guest Creator" del cabaret creando una linea di scarpe inedite con l'iconica suola rossa. Ai tavoli o seduto al bancone del Crazy Horse Paris sono passati alcuni dei nomi più importanti del jet set internazionale dagli anni '50 fino ancora ad oggi ad assistere ad uno degli spettacoli artistici più intriganti al mondo.