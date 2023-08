Un’incoronazione in Francia: chi è Vincent I, il primo sovrano di un (finto) principato Una cerimonia solenne, con tanto di corona, scettro e mantello di ermellino, ma ovviamente finta: benvenuti nel principato di Hélianthis, che ha appena incoronato il suo primo ‘sovrano’

A cura di Beatrice Manca

Se pensavate che la monarchia in Francia sia stata spazzata via una volta per tutte con la Rivoluzione del 1789, vi sorprenderà sapere lo scorso sabato si è svolta un'incoronazione con tanto di mantello di ermellino, scettro e corona. Solenne, ma ovviamente finta. Benvenuti nel Principato di Hélianthis a Blaye: la città esiste davvero, il principato no. Per celebrare il primo giubileo, il ‘principato' ha organizzato un'incoronazione con tutti i crismi: Vincent Merchadou è stato "incoronato" Vincent I alla presenza di capi di altre micronazioni, tra cui uno italiano, e ha giurato di governare con "amore e senso dell'umorismo".

Che cos'è il principato di Hélianthis

Per capire come mai ci sia un principe (finto) in una repubblica, dobbiamo andare a Blaye, città di 5mila anime a nord di Bordeaux. Qui, dieci anni fa, è nato l'autoproclamato Principato di Hélianthis. Il sito ufficiale lo definisce "un'avventura umoristica, culturale e turistica". L'obiettivo è rilanciare il turismo e promuovere la regione di Blaye usando questo escamotage da rievocazione medievale. Dietro c'è un gruppo di ex compagni di liceo, che nel 2013 ha lanciato l'iniziativa come "progetto unificante", coinvolgendo artisti locali per disegnare le insegne. Come ogni principato che si rispetti, Helianthis ha il suo "sovrano" (le virgolette sono d'obbligo): Vincent Merchadou, oggi Vincent I, che ha giurato solennemente di governare con "amore e senso dell'umorismo" per far conoscere il patrimonio gastronomico e storico della sua regione nel mondo. Quale miglior pubblicità, quindi, che una cerimonia di incoronazione?

La finta incoronazione di Vincent I

L'incoronazione di Vincent I (un avvocato di 28 anni) è stata raccontata nel dettaglio da Le Figaro: il nuovo ‘principe', vestito di nero con una sciarpa rossa in spalla, ha ricevuto una corona d'ottone e uno scettro in legno realizzate da artigiani locali. La cerimonia è avvenuta nel convento sconsacrato dei Minimes e Vincent, con un lungo mantello bordato d'ermellino, ha prestato giuramento davanti a un centinaio di persone, tra cui dignitari di altre micro-nazioni europee e canadesi, come il Principato di Aigues-Mortes, la Repubblica di Saugeais o il Principato di Shedingeh, micronazione virtuale fondata in Italia nel 2021. Esistono centinaia di microstati virtuali nel mondo, nati di solito per far conoscere le bellezze locali in modo insolito. Il fascino della monarchia britannica e dell'incoronazione di Carlo III, poi, hanno fornito l'ispirazione per la cerimonia (in scala ridotta) di Blaye. "Re Carlo era un po' più avanti rispetto a noi, ma aveva anche più budget!", ha scherzato il finto sovrano al termine della cerimonia. Cerimonia finta, ma pubblicità reale: la regione di Bordeaux godrà dell'effetto royal sul turismo che sta vivendo l'Inghilterra?