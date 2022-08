Sempre più donne occidentali in Corea del Sud per cercare l’amore: perché si parla di “effetto Netflix” È stato definito “effetto Netflix” ed è l’ultima tendenza che stia diffondendo tra le donne occidentali di cercare l’amore in Corea del Sud.

A cura di Clara Salzano

Jin e Hattie, una delle coppie internazionali più conosciute

Sembra che una nuova tendenza si stia diffondendo tra le donne occidentali ed è quella di recarsi in Corea del Sud a cercar l'amore. È la tesi di Min Joo Lee, ricercatrice presso l'Indiana University dove si occupa di studi di genere e cultura popolare coreana.

Min Joo Lee definisce il fenomeno come "effetto Netflix" le cui cause sono da ricercarsi proprio nella diffusione di programmi TV, serie e film coreani nel mondo. In kdrama come Crash Landing on You e Goblin gli uomini coreani sono seducenti, romantici, colti ed educati: i partner ideali secondo le donne europee e nord americane.

Una scena tratta dal kdrama di Netflix Goblin

Min Joo Lee ha intervistato oltre 120 donne in otto ostelli della Corea del Sud, provenienti soprattutto dall'Europa e dal Nord America, riscontrando un forte legame tra "la popolarità delle fiction televisive coreane e il modo in cui generano desideri erotici nei loro spettatori per gli uomini coreani – spiega la ricercatrice.

Si parla di fenomeno noto come turismo Hallyu: "Analizzando i desideri erotici razzializzati dei turisti Hallyu per gli uomini coreani – continua Min Joo Lee – dimostro l'intreccio dell'erotismo con la razza e il genere". Ad attrarre le donne occidentali sembra essere il modello di uomo coreano diffuso attraverso questi programmi televisivi coreani che risulta essere colto, educato, ben vestito e paziente, a differenza degli uomini occidentali, secondo le intervistate.

Sono sempre più numerose le coppie internazionali come Jin e Hattie

Il turismo Hallyu non è l'unica conseguenza dell'effetto Netflix. In Corea del Sud e nel mondo sono sempre più numerose le coppie internazionali composte da coreani e occidentali.

L'hashtag #Gukjecouple indica proprio le differenze culturali che intercorrono tra coppie internazionali composte da occidentali e coreani, spesso raccontate attraverso video ironici che scherzano sulle diversità.

Esistono coppie internazionali, come Jin e Hattie, che hanno fatto della loro multiculturalità il segreto del loro successo social con un profilo condiviso e 1 milione di follower su Tik Tok. I loro contenuti raccontano la relazione e le loro diversità. Perché, dietro il romanticismo e la speranza di molte donne di trovare l'amore, ci può essere anche un ritorno economico.

Jin e Hattie

I numerosi video e post di coppie internazionali, come i programmi televisivi coreani, sono serviti anche come valore di genere e ad aiutare le persone ad adattarsi alle differenze culturali. L'immagine dell'uomo coreano è sicuramente cambiato secondo l'immaginario globale così come gli atteggiamenti nei confronti delle relazioni internazionali.

Le difficoltà razziali tuttavia restano. Alcune donne lamentano di essere rimaste deluse nella ricerca del partner coreano perché hanno riscontrato alcuni pregiudizi. Gli uomini coreani reputerebbero le donne occidentali più libertine e dunque avrebbero atteggiamenti nei loro confronti irrispettosi. Alcune sono arrivate alla conclusione che gli uomini siano tutti uguali, a prescindere dalla provenienza territoriale, altre conservano ancora la speranza di incontrare un uomo coreano come i personaggi descritti dai kdrama televisivi.