Qual è e quanto costa mangiare nel migliore ristorante di carne in Italia Nella classifica delle 101 migliori steak house al mondo ne appaiono anche sette del nostro Paese. Dove si trova il più buono e quali sono le pietanze da assaggiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Quali sono i ristoranti di carne più buoni al mondo? Nella top 10 ce n'è anche uno italiano. La classifica è stata stilata da Upper Cut Media House, una società che dal 2019 valuta le steak house a livello globale decretando le migliori. Per il secondo anno di fila a conquistare il primo posto è stato Parrilla Don Julio a Buenos Aires in Argentina, patria delle bistecche e della carne pregiata, ma poche posizioni sotto troviamo anche un ristorante italiano.

Qual è il ristorante di carne più buono in Italia

"Siamo al numero 6 della World's 101 Best Steak Restaurantes", hanno comunicato sui loro canali social i proprietari de I Due Cippi, il primo ristorante tricolore ad entrare nella classifica mondiale. Su trova a Saturnia, in provincia di Grosseto ed è gestito dai fratelli Alessandro e Lorenzo Aniello. "Siamo davvero orgogliosi di guadagnare una posizione rispetto allo scorso anno e di restare stabilmente nella Top Ten, a testimonianza della passione, della competenza e della cura che mettiamo in ogni dettaglio del nostro ristorante". Hanno poi concluso: "Ci fa piacere dedicare un pensiero al nostro babbo Michele: a pochi giorni dal suo compleanno, è il regalo più bello". Tra le proposte presenti nel menù alcuni dei tagli di bistecca più pregiati, come il Black Angus italiano o il Wagyu giapponese. "

Quanto costa cenare a I Due Cippi

I pezzi di carne più pregiata si pagano al chilo, il più costoso è il Wagyu giapponese che si paga 280 euro, mentre un pezzo di Rubia Gallega spagnolo ha un valore di 160 euro al chilo. I prezzi in media si aggirano tra i 120 e i 150 euro al chilo. Altri piatti proposti sono le paste in sugo di carne che variano tra i 22 e i 35 euro, mentre le altre pietanze non si discostano molto dai 30 euro.

Gli altri ristoranti premiati in Italia

I Due Cippi non è l'unico ristorante di carne a essere stato citato nella lista. Al 19° posto della classifica globale c'è Regina Bistecca a Firenze, mentre alla 29° posizione si trova La Braseria a Osio Sotto in provincia di Bergamo. Arriva 37° il Bifrò di Torino, mentre 43° la Trattoria dell'Oste a Firenze. A Peschiera Borromeo si trova Asina Luna, con il 58° posto mentre l'81° posto se lo aggiudica Milano con il Varrone.