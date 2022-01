Il mistero di Machu Picchu, la principale attrazione turistica del mondo Machu Picchu è la principale attrazione turistica del mondo secondo gli World Travel Awards 2021. Scopriamo la storia di quella che è considerata una delle Meraviglie del Mondo Moderno.

A cura di Clara Salzano

Machu Picchu eletta migliore destinazione ai World Travel Awards 2021

Machu Picchu è stata eletta la principale attrazione turistica del mondo ai World Travel Awards 2021. Posto sulla cima di una montagna nella foresta tropicale del Perù, lo storico santuario dell'Impero Inca è considerato una delle Meraviglie del Mondo Moderno ed è una delle destinazioni più visitate al mondo. Il suo fascino non è mai tramontato nei secoli. Scopriamone la storia.

Machu Picchu eletta ai World Travel Awards 2021

Chiunque decida di avventurarsi in Perù sa che troverà ad attenderlo meravigliose esperienze, avventure, attrazioni che hanno fatto vincere al paese ben tre titoli ai World Travel Awards 2021: La principale destinazione culinaria del mondo 2021; La principale destinazione culturale del mondo 2021 e La principale attrazione turistica del mondo 2021: Machu Picchu. Lo storico santuario immerso nella foresta tropicale del Perù una delle destinazioni più visitate in America e il suo fascino è intramontabile.

La città di Machu Picchu

Chi ha fondato Machu Picchu

"Per la varietà del suo fascino e la potenza del suo incantesimo, non conosco un altro posto al mondo che sia paragonabile ad esso", sosteneva Hiram Bingham, l'esploratore americano che ha riscoperto la cittadella di Machu Picchu nel 1911. Immersa nelle Ande peruviane, la storica cittadella dell'Impero Inca è stata costruita intorno al 1450. Dichiarato Patrimonio Culturale e Naturale dell'Umanità nel 1983 dall'UNESCO, è probabilmente la testimonianza architettonica più sorprendente dell'Impero Inca che ancora oggi racchiude tanti misteri.

Le mura di Machu Picchu

I misteri di Machu Picchu

Templi, palazzi, terrazze, monumenti e alte mura caratterizzano Machu Picchu che viene visitata ogni anno da oltre 1 milione di visitatori attratti dalla sua storia enigmatica. Le sue architetture, oltre i suoi corsi d'acqua sono tutti costruiti con grossi blocchi di pietra senza l'uso di alcuna amalgama e sono la testimonianza della grande capacità ingegneristica della civiltà Inca.

Terrazze di Machu Picchu

Sviluppato su una superficie di oltre 30mila ettari e circondato da foreste della provincia di Urubamba (Cusco) Machu Picchu ricopre una posizione strategica in cima a un'alta montagna che ha fatto sorgere una serie di curiosità sulla sua formazione: alcuni sostengono che per gli Inca fosse un grande mausoleo, per altri invece che fosse un importante centro amministrativo e agricolo dell'Impero Inca essendo su un'importante via di collegamento tra le Ande e l'Amazzonia peruviana e veniva usata anche come residenza di riposo per il governatore Inca. Non si hanno ancora dunque certezze univoche sulle origini di Machu Pichu, resta indiscusso il valore e il significato che ha rappresentato per la civiltà Inca al suo tempo e per comprendere oggi l'importanza e l'evoluzione degli Inca.