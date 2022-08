Michelle Hunziker in agriturismo: quanto costa una notte nell’hotel tra i pascoli Di ritorno dalle vacanze estive Michelle Hunziker si è concessa una fuga nella natura in un agriturismo tra i pascoli e vista mozzafiato sulle montagne.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker tra i pascoli

È tempo di rientrare in città e al lavoro per molti e anche Michelle Hunziker ha fatto ritorno a Milano dalle vacanze. Tuttavia, anche se l'estate sta volgendo al termine e le lunghe vacanze sono finite un po' per tutti, la nota showgirl non rinuncia a piccole fughe nella natura. Michelle Hunziker si è recata in un agriturismo in provincia di Bergamo tra pascoli e vista mozzafiato sulle montagne.

Michelle Hunziker in agriturismo

Talvolta basta davvero poco per allontanarsi dalla routine quotidiana e Michelle Hunziker si è concessa un'immersione nella natura a poca distanza da Milano. Si trova presso l'Agriturismo Ferdy, in provincia di Bergamo, che permette di vivere una vacanza, anche breve, a contatto con la natura.

Michelle Hunziker nell’Agriturismo Ferdy

L'Agriturismo Ferdy è una struttura a conduzione familiare fondata da Ferdy, soprannome di Ferdinando, con la moglie Cinzia nel 1989. Nel tempo l'azienda familiare si è ingrandita e oggi conta due strutture, una in Località Fienili a Lenna e l'altra in Val d’Inferno a Ornica, un'ampia produzione di formaggi e altri prodotti locali, un ristorante e le fattorie didattiche.

Una delle strutture dell’Agriturismo Ferdy

Sono tante le esperienze che si possono fare all'Agriturismo Ferdy a contatto con la natura come seguire Ferdy in alpe, soggiornare in agriturismo, degustare i prodotti del posto e assaggiare i menù del ristorante.

La spa dell’Agriturismo Ferdy

L'Agriturismo Ferdy è lo spazio ideale in cui ritrovare il proprio equilibrio. Una notte in una delle camere della struttura costa dai 130 ai 250 euro.