Le location di Suburræterna: dove è stato girato il reboot della serie di Netflix Il 14 novembre debutta su Netflix Suburræterna, il reboot in 8 puntate di Suburra – La Serie. Roma e Ostia continuano a essere le grandi protagoniste della storia: ecco tutte le location che fanno da sfondo alle puntate.

A cura di Valeria Paglionico





Il 14 novembre 2023 arriva su Netflix Suburræterna, il reboot di Suburra, serie che ha raccontato la gestione degli affari criminali a Roma. La nuova stagione conta 8 puntate e si apre con un importante salto temporale: è il 2011, sono passati tre anni da quando Manfredi e Aureliano sono morti e Alberto Anacleti, alias Spadino, ha abbandonato la famiglia per ricostruirsi una vita a Berlino. In Germania ha aperto un locale di successo e ha trovato l'amore ma, costretto a tornare a Roma, rischia di essere risucchiato da quel mondo che credeva essersi lasciato alle spalle. Il protagonista arriva in una Capitale dove il governo rischia di cadere, il Vaticano è in piena crisi e le piazze vengono letteralmente date alle fiamme, dove Cinaglia ha raccolto l'eredità di Samurai, scontrandosi contro Adelaide e Angelica rimaste a gestire gli affari di Ostia. Ecco tutte le location di Suburræterna.

Suburræterna

I luoghi di Suburræterna, il sequel della serie crime Netflix

Nonostante Spadino abbia provato a dare il via alla sua nuova vita a Berlino, è costretto a tornare a Roma per gestire la guerra tra clan e marciare verso un definitivo controllo della Capitale.

Ostia

In Suburræterna ci sono nuovi personaggi ma le dinamiche e i luoghi restano gli stessi: Roma e Ostia sono le più importanti protagoniste della serie, il simbolo di un conflitto "eterno" che vede incrociarsi tre mondi all'apparenza completamente differenti, la politica, la criminalità e il Vaticano.

Suburræterna

Come i produttori della serie hanno spiegato nella nota stampa: "Roma è sempre lì, che li osserva tutti, come una Sfinge immobile nel tempo. Li vede, uomini e donne, affannarsi voraci alla ricerca di un posto illuminato, di un profitto, scambiarsi favori o revolverate. Sta ferma, vecchia di tremila anni, e sorride".

Suburræterna

Le scene girate tra Roma, Ostia e Tivoli

La "subura" indica un quartiere malfamato in una grande realtà metropolitana come Roma e storicamente è sempre stata identificata con il Quartiere Monti.

Una scena girata a Ostia

In Suburræterna ritornano i luoghi "già visti" nelle precedenti stagioni della serie, dai vicoli del centro agli edifici "musei" di proprietà del Vaticano, fino ad arrivare al Campidoglio e all'idroscalo di Ostia (dove domina la famiglia degli Anacleti).

Suburræterna

Alcune scene dedicate alla nuova alleanza tra Spadino e Cinaglia sono state invece girate in alcune strade isolate di Tivoli. Insomma, la Capitale è ancora una volta protagonista, nonché il simbolo di un conflitto che sembra essere senza tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=6yEC23iKz54