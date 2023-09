La mini Balmoral: quanto costa una notte nell’hotel che sembra la residenza reale in Scozia Avete sempre sognato di trascorrere una notte a Balmoral? Da oggi è possibile, anche se in una versione “mini” che non ha nulla a che vedere con la Royal Family: ecco quanto costa soggiornare nell’hotel di lusso in Scozia.

La residenza di Balmoral è una delle tenute reali più amate dai Windsor: la regina Elisabetta II la adorava e non sorprende che trascorresse intere estati tra cavalcate, tè delle 5 e passeggiate negli enormi giardini intorno al palazzo. Ora re Carlo III continua a far parlare della leggendaria abitazione: proprio qualche settimana fa ha dimostrato di voler portare avanti la tradizione che la mamma adorava, ovvero quella di riunire proprio lì la famiglia durante le vacanze. In quanti sognano di trascorrere almeno un giorno della loro vita in una location tanto suggestiva e principesca? Da oggi è possibile, anche se i Royals britannici non c'entrano nulla: ecco dove è possibile trovare la "mini Balmoral" praticamente identica al noto palazzo reale.

Dove si trova la mini Balmoral

Si chiama Schloss Roxburghe ed è un hotel di lusso vicino a Kelso, negli Scottish Borders. La sua particolarità? Dall'esterno sembra una mini Balmoral con tanto di enormi giardini, tetti a spioventi e piccole torri dallo stile gotico.

I giardini dello Schloss Roxburghe

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è di proprietà della Royal Family, anzi, i Windsor non c'entrano assolutamente nulla con la sua creazione: è nata come una delle residenze del duca di Roxburghe ma da qualche anno è stata venduta al gruppo tedesco 12.18, che l'ha trasformata in un resort a 5 stelle investendo ben 50 milioni di sterline per ingrandirla (ad oggi ha infatti un'ala completamente nuova che ha permesso di raggiungere le 78 camere).

Il ristorante dello Schloss Roxburghe

Quanto costa un soggiorno allo Schloss Roxburghe

Lo Schloss Roxburghe è curato nei minimi dettagli in ogni sua parte: se dall'esterno dà l'idea di essere una versione micro di Balmoral, all'interno è un trionfo di lusso e arredamento principesco. La struttura combina alla perfezione eleganza e avventura: è dotata di un campo da golf, di una spa con piscina a sfioro all'aperto, di un ristorante che propone prodotti freschi e coltivati in loco e di un enorme bosco circostante in cui potersi dare alle passeggiate.

Una delle camere con il letto a baldacchino

Ogni camera è decorata con tessuti sontuosi, letti a baldacchino, parati floreali, mobili antichi e poltrone di velluto, tanto che sembra di essere davvero all'interno di uno storico palazzo reale. Quanto costa trascorrere una notte in una location tanto suggestiva? Si parte dalle 246 sterline e si arriva alle oltre 400 per una delle suite (ovvero tra i 283 e i 460 euro).