La mappa dei viaggi più ambiti al mondo: c’è anche una meta italiana Nella classifica dei posti più ricercati e desiderati su Google troviamo le Maldive al primo posto.

A cura di Arianna Colzi

Maldive, Parigi, Dubai: ogni persona nel mondo ha un viaggio dei sogni che vorrebbe realizzare. Secondo una mappa, creata rielaborando le ricerche su Google nei vari Paesi del mondo, è possibile stilare una classifica dei posti più ambiti in giro per il mondo.

Quali sono le tre mete più ambite da i viaggiatori di tutti il mondo

I ricercatori hanno stilato un elenco di 119 mete da inserire nella bucket-list (la lista delle cose da fare o che vorremmo fare) hanno studiato 12 mesi di dati di Google in 219 Paesi per accertare i viaggi più desiderati in ogni nazione. Visitare le Maldive è in cima alla lista globale, stilata dall'azienda di viaggi Kuoni: è l'esperienza più desiderata in 122 Paesi del mondo, tra cui Regno Unito, Australia e Stati Uniti. Kuoni commenta: "Con le sue splendide spiagge di sabbia bianca, le acque blu tropicali e i tramonti da sogno, è facile capire perché così tante persone vogliano fare questa esperienza nella loro vita".

La visita di Bora Bora si guadagna il secondo posto perché un totale di 19 Paesi la mette in cima alle ricerche Google per i viaggi più desiderati. Kuoni spiega che l'isola del Pacifico meridionale offre ai vacanzieri "un rifugio sereno in cui rilassarsi e distendersi mentre si godono le luminose spiagge di sabbia bianca e lo stile di vita rilassato dell'isola". Il terzo posto se lo aggiudica Parigi o meglio una visita al Louvre per osservare da vicino la Gioconda di Leonardo Da Vinci, la metà più cercata in 16 Paesi.

La prima meta italiana più cercata su Google: qual è il viaggio che in molti sognano

Scesi dal podio, c'è la prima meta italiana e non si tratta di una città, bensì delle Cinque Terre (al primo posto nelle ricerche in 11 Paesi), mentre la visita al Burj Khalifa di Dubai – che con i suoi 830 metri di altezza è il grattacielo più alto del mondo – è al quinto posto, essendo al primo posto in nove Paesi. Il Regno Unito ospita due dei primi 10 luoghi più desiderati: Stonehenge (primo in tre Paesi) e il Big Ben (primo in due Paesi) occupano rispettivamente il settimo e l'ottavo posto.

Gli Stati Uniti ospitano quattro dei primi 10 posti più ricercati: visitare la Statua della Libertà è al sesto posto (primo in quattro Paesi), vedere Times Square è al settimo (primo in tre Paesi), vedere la Casa Bianca è all'ottavo posto (primo in due Paesi) e fare un bagno alle Cascate del Niagara è al nono posto (primo in un Paese).

La classifica:

1. Maldive – al primo posto in 122 Paesi

2. Bora Bora – primo posto in 19 Paesi

3. Monna Lisa – primo posto in 16 Paesi

4. Cinque Terre – primo posto in 11 Paesi

5. Burj Khalifa – primo in 9 Paesi

6. Arrivare in cima alla Statua della Libertà – primo in 4 paesi

7. Stonehenge; Times Square – primi in 3 Paesi

8. Big Ben; Chichen Itza; Città Proibita; Aurora boreale; Pompei; Sagrada Familia; Taj Mahal; Louvre; Casa Bianca – top in 2 Paesi

9. Angkor Wat; Cristo Redentore; Galleggiare nel Mar Morto; Farsi spruzzare alle Cascate del Niagara – top in 1 Paese