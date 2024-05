video suggerito

La classifica delle città in cui si mangia meglio al mondo: Napoli è al primo posto Quali sono le città in cui si mangia meglio al mondo? Ecco la classifica stilata da Time Out nella quale Napoli si è aggiudicata il primo gradino del podio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

In quanti scelgono una meta turistica in base alla sua offerta culinaria? Sono molti coloro che, oltre a visitare musei e destinazioni iconiche, quando sono in viaggio vogliono provare i piatti tipici, così da gustare sapori nuovi ed etnici unici nel loro genere. Mercati dedicati al cibo, degustazioni, ristoranti gourmet: tutti gli amanti del genere saranno lieti di sapere che è stata stilata una classifica delle città in cui si mangia meglio al mondo. A realizzarla è stata l'azienda britannica leader del settore travel, Time Out, che ha incoronato Napoli come vincitrice: ecco quali sono i piatti partenopei considerati iconici e le altre città che si sono aggiudicate un posto nella top 20.

Perché Napoli ha conquistato il podio

"Il cibo è tutto quando si viaggia. Un pasto buono (o cattivo) può creare o distruggere un viaggio: di solito è una delle cose che ricordiamo di più", sono state queste le parole di Grace Beard, redattrice di Time Out. A quanto pare quando si organizza una vacanza a Napoli non si corre questo rischio, visto che è stata eletta la città in cui si mangia meglio al mondo.

Pasta e patate

La classifica è stata stilata in base alle preferenze di migliaia di abitanti di città sparse in giro per il mondo, chiamati a valutare gli alimenti locali per qualità e convenienza. I risultati sono stati chiari: la città partenopea sembra non avere rivali. Qui, al di là della tradizionale pizza, c'è davvero l'imbarazzo della scelta quando ci si siede a tavola: dal ragù di carne alla pasta e patate, fino ad arrivare alla sfogliatella o alla pastiera.

Sfogliatelle

Le città nella top 20

Il resto della classifica ha riservato non poche sorprese ai viaggiatori che sono anche delle buone forchette. Ad aggiudicarsi il secondo posto è stata Johannesburg, in Sud Africa, famosa per il suo street food, dal bunny chow a base di curry, carne e fagioli al kota sandwich, un panino con patatine, salsicce, uova e formaggio.

kota sandwich

Al terzo gradino del podio c'è invece Lima, in Perù, dove i piatti da provare sono il ceviche e l'arroz con pollo con riso. Ho Chi Minh City in Vietnam, Pechino, Bangkok, Kuala Lumpur, Mumbai, Dubai e Portland sono solo alcuni degli altri nomi che si leggono in classifica. Tra le europee comparse in top 20 ci sono Liverpool, Siviglia, Porto, Lione e Copenaghen. Cosa accomuna tutti questi nomi? Si tratta di luoghi che stanno vivendo un vero e proprio "rinascimento culinario", visto che i pasti di buona qualità stanno lentamente diventando accessibili ai viaggiatori con ogni budget.

Ceviche peruviana