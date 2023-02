Isole private in affitto a meno di 100 euro a notte: ecco dove Dall’Estonia alla Columbia, esistono cinque isole private che si possono affittare per vivere una perfetta fuga all’insegna dell’avventura.

A cura di Clara Salzano

Isola privata in affitto in Belize – King Lewey’s Island Resort – Credit Vrbo

Per chi sogna una fuga su un'isola privata, lontano da tutto, ma ha sempre pensato fosse solo un sogno irrealizzabile, sarà felice di sapere che nel mondo esistono destinazioni simili che si possono affittare a meno di 80 euro a notte. Si trovano nei posti più disparati, dall'Estonia alla Columbia e fino al Belize ma permettono di vivere un sogno a occhi aperti e neppure così impossibile.

Il King Lewey's Island Resort in Belize

Il Belize è un piccolo paradiso in terra e qui al largo della costa della località balneare di Placencia, si trova il King Lewey's Island Resort, che si raggiunge con un giro di barca di appena 45 minuti. Una volta sull'isola, gli ospiti del resort, massimo 28 persone, potranno godere di acque cristalline e sabbia fine, in totale solitudine ma senza rinunciare al comfort dell'albergo, con un ristorante e un bar a disposizione mentre la vista sull'oceano tutte le camere da letto. Il costo a notte parte da 98 sterline.

Il King Lewey’s Island Resort in Belize

Middle Cay Island alle Bahamas

Un viaggio alle Bahamas di per sé è già il sogno esotico di molti ma si può raggiungere un livello ancora superiore presso la Middle Cay Island . Si tratta di un'isola privata poco distante dall'aeroporto di North Eleuthera dove si trovano due ville con accesso diretto al mare, circondati dalla fauna selvatica e da acque cristalline. L'affitto dell'isola è disponibile a 350 dollari a notte ma si può dividere il prezzo con un massimo di sedici persone.

Middle Cay Island alle Bahamas – Credit Vrbo

Viirelaid Island in Estonia

Non solo mare paradisiaco e spiagge di sabbia fine, tra le isole private in affitto a prezzi accessibile c'è anche la Viirelaid Island in Estonia nel Mar Baltico con un paesaggio costiero spettacolare. Sull'isola, che sorge a 10 minuti di motoscafo dalla terraferma, l'isola comprende un faro, cinque case unifamiliari e glamping con 10 tende per la stagione estiva.L'isola può ospitare un massimo di 29 persone e può essere affittata per 73 sterline a notte a persona.

Viirelaid Island in Estonia – Credit Vrbo

Stony Creek negli Stati Uniti

Sull'isola di "Cut-in-Two West" nelle Thimble Islands, un arcipelago al largo della costa del Connecticut, si trova una tradizionale casa in stile vittoriano con cinque camere da letto, una sala da pranzo, salone e cucina attrezzata. La villa si può affittare per 151 sterline a notte da dividere per un massimo di 12 persone.

Stony Creek negli Stati Uniti – Credit Vrbo

Isla Venado in Colombia

Anche in Colombia c'è un'isola privata che si può affittare a 93 sterline a notte da dividere per un massimo di 20 persone. Si tratta di Isla Venado, nella Cienaga de Cholon, non lontano da Cartagena. L'isola si raggiunge solo in motoscafo e offre ai suoi ospiti una villa con vista sull'oceano e spiaggia privata