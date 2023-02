Dove è stato girato il videoclip di Marco Mengoni: la location di Due Vite tra le dune Marco Mengoni canta tra dune sabbiose nel videoclip del suo brano Due vite, in gara al 73° Festival di Sanremo.

A cura di Clara Salzano

Il video di Due Vite di Marco Mengoni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Mengoni è tra i favoriti del 73° Festival di Sanremo 2023 con il primo posto raggiunto nella classifica parziale delle varie serate dell'evento in corso al teatro Ariston. Il suo brano Due Vite ha conquistato al primo ascolto milioni di telespettatori e sono già in tanti ad anticipare una sua vittoria del Festival. Come di consuetudine ormai da anni, in concomitanza con la presentazione delle canzoni del Festival, vengono lanciati anche i videoclip dei brani degli artisti in gara a Sanremo e Marco Mengoni canta tra dune sabbiose nel videoclip di Due vite.

Marco Mengoni in gara a Sanremo 2023

Scritta da Davide ‘Tropico’ Petrella e Davide Simonetta, la canzone Due Vite di Marco Mengoni al 73° Festival di Sanremo è il racconto di una relazione attraverso scene di vita quotidiana. "Siamo i soli svegli in tutto l’universo/ E non conosco ancora bene il tuo deserto/ Forse è in un posto del mio cuore", questo è l'incipit del brano del cantante di Ronciglione in gara a Sanremo. E quel deserto nel videoclip della canzone Due vite è il sistema dunale costiero di Piscinas, nel comune di Arbus, nella Sardegna occidentale.

Marco Mengoni nel video di Due vite

Piscinas è un'area di dune sabbiose che si estende per circa 28 chilometri quadrati in Sardegna. Le famose Dune sono considerate la perla della Costa Verde, con il loro colore giallo-ocra, circondate dalla tipica macchia mediterranea. Si tratta di un vero e proprio gioiello naturalistico d'Italia, con alcune delle più alte dune sabbiose d'Europa, modellate dal vento e inserite nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), che va da Piscinas a Riu Scivu.

Le dune di Piscinas

Le due di Piscinas sono inoltre state set non sono del videoclip Due Vite di Marco Mengoni, prodotto da Borotalco.Tv, ma anche di altri singoli come Adiós paranoia dei Negrita e tanti altri.