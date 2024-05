Come saranno le cabine aereo del futuro: più spazio e salottini con poltrone l’una di fronte l’altra

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Quante volte vi siete sentiti un po' troppo costretti tra le file dei posti aerei tradizionali? Presto potrete dire addio a tutti i disagi legati all'esperienza, dal non poter stendere le gambe al non sapere dove posizionare i gomiti quando si ha la poltrona centrale. Le cose potrebbero cambiare nel giro di pochi anni e a dimostrarlo sono stati i vincitori dei Crystal Cabin Awards 2024, i premi assegnati ad aziende e compagnie che propongono progetti di cabine aereo "futuristiche". L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza dei viaggiatori con un approccio più "democratico", dunque riconfigurando anche gli ambienti destinati alla classe economica e non solo quella business.

La cabina aereo del futuro

A distinguersi per innovazione tra i numerosi candidati ai Crystal Cabin Awards 2024 (che si sono tenuti all'Aircraft Interiors Expo di Amburgo, Germania) è stato il concept Fly-Buddy Hub proposto da Ameco. Descritto come un “hub sociale versatile”, la cabina aereo progettata ha riorganizzato la classe economy con dei veri e propri salottini: basta posizionare le file di poltrone l'una di fronte l'altra per dare ai passeggeri molto più spazio per muoversi liberamente durante il volo o per consumare un pasto sui tavolini a scomparsa. Come se non bastasse, si ha anche la possibilità di trasformare gli ambienti, rendendoli "da notte" con dei veri e propri letti.

Wellbeing Zone

Il vincitore dei Crystal Cabin Awards 2024

Tra i vincitori di quest'anno c'è stata anche la Diehl Aviation con la sua Wellbeing Zone, una cabina aereo progettata in collaborazione con Qantas: sui voli a lungo raggio viene proposta una zona "benessere" pensata per i viaggiatori che vogliono sgranchirsi le gambe, fare uno spuntino o semplicemente non rimanere sempre nella stessa posizione per oltre 10 ore. Caroline Oxley, tra i membri dello staff della Crystal Cabin Award Association, ha spiegato che quest'anno ad accomunare tutti i finalisti è stato l'approccio "democratico" volto a migliorare l'esperienza dei passeggeri a prescindere dalla categoria del loro biglietto. Le cabine aereo diventeranno davvero tanto confortevoli e futuristiche nei prossimi anni?