Campi di zucche in Italia, dove trovare i più belli e quali visitare in autunno 2023 La tradizione statunitense è esplosa anche in Italia. In tutta la penisola è possibile fare Pumpkin patch: ecco i campi da visitare in ottobre dove raccogliere e decorare le zucche in puro stile americano.

A cura di Annachiara Gaggino

Un campo di zucche

È ormai qualche anno che anche in Italia si è diffusa la moda del Pumpkin Patch. La tradizione è stata importata dagli Stati Uniti ed è collegata alla festa di Halloween, il 31 ottobre, infatti, è usanza nei paesi anglosassoni intagliare un volto spaventoso su una zucca per posizionarci dentro una candela e decorare le proprie case con questo personaggio: Jack O'Lantern. Ma prima bisogna procurarsi la zucca. Le famiglie, quindi, si recano in gita nelle fattorie per scegliere l'ortaggio da portare a casa, un'occasione per immergersi ancora di più nell'atmosfera autunnale e per passare un allegro pomeriggio immersi nella natura. Un'usanza che ormai ha preso piede anche nel nostro Paese, dove è possibile trovare campi di zucca da nord a sud.

Il campo di Federica a Nerviano (MI)

Basta uscire qualche chilometro da Milano per immergersi nell'atmosfera magica de Il campo di Federica, un'iniziativa nata qualche anno fa dalla mente di Federica, che ha scoperto la passione per la coltivazione della zucca. Ogni anno organizza il Festival d'Autunno dove, oltre al tradizionale Pumpkin Patch e che a partire da questa edizione sarà aperto anche di sera: gli ospiti potranno godersi la distesa di zucche con la luce della golde hour, oltre che assaggiare cocktail e birre artigianali. Il campo è aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30, mentre dalle 10 nel weekend, l'ingresso costa 20 euro e per accedervi bisogna prenotare. Il Campo by night invece inizia alle 19 di venerdì, sabato e domenica.

Il campo di Federica

Il Villaggio delle Zucche di Puravida Farm a San Martino Siccomario (PV)

In provincia di Pavia Il Villaggio delle Zucche giunge alla sua quarta edizione. In 35 mila metri quadrati di verde ogni fine settimana la fattoria dedicherà le giornata a un tema speciale, ma la protagonista rimane la zucca, al suo interno i bambino potranno divertirsi con i gonfiabili e giocare con gli animali. L'ingresso costa 15 euro e il giardino è aperto il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19.

Il Villaggio delle Zucche di Puravida Farm

La Casa delle Zucche a Adenzano (TO)

Un altro campo in pieno stile nord americano si trova ad appena trenta minuti dalla città della Mole Antonelliana. All'interno dell'azienda Tutto Zucche ogni autunno viene allestito uno showroom dove i clienti possono scegliere la loro preferita e possono anche acquistarla già intagliata.

Villaggio delle zucche a Ornavasso (VB)

Questa manifestazione si svolge nei pressi del Lago delle rose nei fine settimana del 14-15 e 21-22 ottobre. Oltre alle attrazioni dedicate ai più piccoli è anche possibile assaggiare un menù a tema dedicata alla zucca. L'ingresso costa 15,90 euro per gli adulti e comprende anche un assaggio del risotto zucca e amaretto, i bambini fino ai 12 anni invece pagano 12,90 euro e potranno godere anche degli spettacoli dedicati.

Il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea

Il Villaggio delle zucche di Nonno Andrea a Villorba (TV)

Anche in Veneto si possono trovare location dove farsi scattare una foto tutta arancione. Fino al 31 settembre in provincia di Treviso verrà allestita una scenografia dedicata alla zucca con attività dedicate, artisti, giocolieri e musica dal vivo. Il Villaggio è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 e il biglietto di ingresso si può acquistare online per 5 euro.

Il Labirinto delle Zucche di Flover Farm a Bussolengo (VR)

Flover farm celebra l'autunno con un'esposizione di zucche ornamentali, dalle forse classiche e a quelle più particolari oltre ad attività dedicate ai bambini e giochi coinvolgenti. Tra questi anche un labirinto di mais. Per questo campo non è necessaria la prenotazione e si può visitare fino al 31 ottobre, al costo di 5 euro il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30, mentre dal lunedì al venerdì l'accesso è gratuito.

Il Parco delle Zucche a FICO Eataly World

L'Emilia Romagna sceglie di realizzare un parco itinerante tra Bologna e Ferrara che si sposta tutti i fine settimana di ottobre. L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Feshion Eventi e l'azienda agricola Billo che offrono un percorso per bambini e laboratori di intaglio. L'ingresso per i bambini è di 12 euro, mentre l'adulto accompagnatore non paga.

L'orto delle zucche a Vaggio a Reggello (FI)

Alle porte di Firenze è come essere in Texas, grazie a questo campo di zucche. È in stile texano l'orto delle zucche di Vaggio a Reggello, alle porte di Firenze. Si acquista una zucca a 18 euro e ci si immerge in giochi e attrazioni.

Il Giardino dei Colori a Vallefoglia (PU)

A Vallefoglia, in provincia di Pesaro, si trova un campo di dove si può cimentarsi in corsa con le carriole e labirinti. Non mancano i laboratori di pittura, cucina e poi spettacoli di musica e street food da consumare nella zona picnic. Dal mercoledì pomeriggio alla domenica pomeriggio il parco accoglierà adulti e bambini. Il biglietto può essere acquistato direttamente in loco e ha un costo di 3 euro dal mercoledì al venerdì, mentre nel fine settimana si pagherà 5 euro.

Le Zucche di Barbabianca

Le Zucche di Barbabianca a Torrimpietra (RM)

A Torrimpietra, frazione del comune di Fiumicino, in provincia di Roma, ha aperto il parco di zucche dell’Azienda agricola Torre in Pietra Carandini. Oltre alle zucche gli ospiti potranno conoscere anche gli animali della fattoria, verrà anche data la possibilità di gustare una grigliata sotto la pineta. Il parco è aperto tutti i weekend fino al 31 ottobre 2022 dalle 10 alle 17 e il biglietto di ingresso può essere comprato sul sito al prezzo di 11,10 euro a persona.

Fattoria della Zucca a Prima Porta (RM)

Non serve allontanarsi troppo dalla capitale per un'esperienza bucolica. A Prima Porta, a nord di Roma si può godere dell'atmosfera tutti i sabati e le domeniche fino al 1° novembre prenotando il biglietto online al costo di 10,99 euro, comprensivo di zucca o consumazione allo Zucca Bar.

Il Giardino delle Zucche – Pignataro Maggiore (CE)

Sembra che questo sia il primo Pumpkin Patch in stile americano d'Italia. L'idea nasce nel 2017 proprio da un'italo-americana, Emily, che ha portato un po' di cultura statunitense nel nostro Paese. Il villaggio si estende su 40 mila metri quadrati tra aree degustazione, labirinti, laboratori e caffè dove si potranno assaggiare i piatti tipici a stelle e strisce di questo periodo. Il Giardino delle Zucche è visitabile dal giovedì alla domenica fino al 1 novembre 2022 per un prezzo di 20 euro.

Il Giardino delle Zucche

La Terra delle Zucche dell’Oasi Vivinatura Lagosele a Eboli (SA)

La Terra delle Zucche accoglie i visitatori tutti i weekend fino al 1 novembre 2022 con ingressi alle 10.00, 12.00 e 14.00. Il biglietto per gli adulti ha un costo di 10 euro e comprende ingresso in Saloon e noccioline. Il biglietto per bambini ha un costo di 15 euro e comprende il Pumpkit Cowboy Box composto da 1 Cappello Country, Spiedino per campo indiano, 1 ticket Old West Games, Mungitura della mucca, 1 laboratorio di pittura della zucca (con zucchetta compresa), Pesca della zucca con retino.

Cascina Savino a Foggia (FG)

Le porte dell'azienda agrigola Cascina Savino in autunno si aprono e portano i visitatori a immergersi in un'atmosfera incatnata. Tra campi di zucca e melograni, dal 7 al 5 ottobre potrà addentrarsi in questo mondo cimentandoci anche nell'arte dell'intaglio. La zucca però va prenotata in anticipo.