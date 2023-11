A Torino tornano le Luci d’Artista: la città si trasforma in un museo a cielo aperto Torino è stata illuminata dalle nuove Luci d’Artista, una serie di installazioni firmate da artisti di fama internazionale che ogni anno trasformano la città in un museo a cielo aperto: ecco tutti i dettagli di questa 26esima edizione.

A cura di Valeria Paglionico

Opera permanente di Nicola De Maria

Avete intenzione di organizzare un viaggio in stile natalizio ma senza muovervi dall'Italia? Potete volare a Torino, dove proprio da qualche giorno sono state inaugurate le nuove Luci d’Artista. Si tratta di installazioni luminose firmate da grandi artisti di fama internazionale, il cui obiettivo è trasformare la città in un museo a cielo aperto durante il periodo invernale, nonché un modo per far sì che la cultura comunichi con tutti. Ecco come è nata la tradizione simbolo del capoluogo del Piemonte e tutto quello che c'è da sapere sulla 26esima edizione del 2023-24.

Ph. Riccardo Rebora

Come sono nate le Luci d'Artista di Torino

Le Luci d'Artista sono ormai un appuntamento fisso per i torinesi: si tratta infatti di una tradizione nata nel 1998, quando ad accompagnare un piccolo presepe luminoso in un'area pubblica della città vennero installate nei giardini di Porta Nuova anche delle suggestive luminarie.

Ph. Fabio Castaldi

Il progetto voluto dall’allora assessore alla cultura Fiorenzo Alfieri fu commissionato allo scenografo e illustratore Emanuele Luttazzi ed ebbe così tanto successo da diventare una proposta continuativa. A partire dagli anni successivi è stato indetto un concorso nazionale per scegliere gli artisti che stagione dopo stagione danno vita a un vero e proprio percorso d'arte: alcune installazioni sono permanenti, altre vengono cambiate a ogni stagione, la cosa particolare è che gli allestimenti annuali non sono mai uguali ai precedenti.

Leggi anche Roma diventa un museo di opere di luce a cielo aperto con RGB Light Experience

Ph. Riccardo Rebora

Le nuove Luci d'Artista di Torino sono 27 in tutto, sono state inaugurate lo scorso 27 ottobre ma, complici il ritorno all'ora solare e il Natale sempre più vicino, solo da qualche tempo a questa parte stanno facendo il giro del web. Con i loro colori, le loro forme particolari e la loro magia, hanno trasformato le strade della città in un vero e proprio museo a cielo aperto.

Ph. Claudio Pastrone

Ci sono lo slogan di Afredo Jaar, i "gelati" di Vanessa Safavi, gli uccelli gold di Francesco Casorati: le luci rimarranno accese fino al 14 gennaio e potranno essere ammirate in 4 diversi itinerari di trekking urbano, iniziativa creata appositamente per i turisti che vogliono conoscere gli angoli più nascosti di Torino. La novità di questa 26esima edizione? L'installazione di Giovanni Anselmo, che in piazza Carlo Alberto ha portato delle maxi luci a neon per indicarne i punti cardinali.