Tutti i tatuaggi sul viso e sul corpo di Salmo e il loro significato Salmo è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Il rapper ha numerosi tattoos sul corpo: ecco il significato che nascondono.

I tatuaggi di Salmo

Salmo (al secolo Maurizio Pisciottu) è uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2023: partecipa alla kermesse canora per la prima volta, ma non in qualità di cantante in gara. Amadeus lo ha voluto nella serata di apertura e in quella di chiusura: il rapper di Olbia si esibirà in collegamento dalla Costa Smeralda, direttamente dal palco galleggiante organizzato appositamente per la kermesse. Ma non è tutto: salirà sul palco dell'Ariston nella serata dedicata alle cover. Duetterà con Shari sulle note di un medley di Zucchero Fornaciari. I fan non vedono l'ora di assistere alle performance dell'artista, che ha alle spalle una lunga carriera iniziata a 13 anni. Una sua caratteristica è la presenza di numerosi tattoos sul corpo.

Il fulmine tatuato sul viso e la scritta in testa

I tatuaggi più visibili sono ovviamente quelli sul viso. Il rapper ha una saetta disegnata appena sotto l'occhio e la scritta "Error 404: mind not found" sulla tempia, leggermente coperta dai capelli. La frase è un riferimento all'errore 404, che impedisce la visualizzazione e il corretto caricamento di pagine web, perché rimosse o momentaneamente non disponibili. In questo caso a non essere trovato non è il sito, bensì la mente. Sul collo, invece, ha una stella colorata.

Il fulmine tatuato sul viso

Il significato dei tatuaggi sulle mani e sulle braccia

Come molti altri artisti, anche Salmo ha il suo nome scritto sul corpo. Uno dei tatuaggi più vistosi, infatti, è proprio la scritta "Salmo" sul braccio destro, a cui si aggiunge la scritta "Good day to die", espressione che si fa storicamente risalire alle culture dei nativi americani. Ben visibile sul braccio sinistro c'è anche donna dalle fattezze di diavolo.

I tatuaggi sulle mani

Il teschio con le ali tatuato sul petto

Il grosso tatuaggio sul petto del rapper raffigura un teschio con le ali. La maschera a forma di teschio compare anche nel video di Perdonami, ma la maschera in generale è un elemento caratteristico del rapper. Il personaggio con la maschera è una sorta di alter ego: non un mezzo per nascondersi, ma anzi per rendersi ancora più visibile ed esprimersi al meglio.

Il tatuaggio sulla gamba

I tatuaggi sulle gambe

A differenza della parte superiore del corpo, vistosamente tatuata, le gambe non presentano lo stesso numero di tattoos. In una vecchia intervista il rapper ha dichiarato proprio: "Ho molti tatuaggi. Il numero non lo ricordo, ho perso il conto dopo il terzo. Ma ho ancora un po’ di spazio libero, soprattutto nelle gambe". E a proposito di alter ego e tatuaggi: proprio sulla gamba pochi anni fa ha realizzato la scritta "Treeplo", che è proprio il nome del suo alter ego. A questo se ne aggiunge un altro sul polpaccio, nella parte posteriore.