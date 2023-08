Re Carlo III produce i suoi biscotti da tè: sono biologici e costano 3 euro Re Carlo III non è solo il nuovo sovrano d’Inghilterra, è anche un imprenditore che sostiene la produzione green: ecco tutto quello che c’è da sapere sui suoi biscotti da tè 100% biologici.

A cura di Valeria Paglionico

Carlo è diventato re d'Inghilterra da meno di un anno ma, nonostante ciò, è riuscito già a conquistare la fiducia dei sudditi britannici. Forse complice il fatto che si preparava da sempre a ricoprire l'ambito ruolo, è stato capace di stravolgere le aspettative, sostituendo in modo impeccabile sua mamma Elisabetta II. Il dettaglio che viene più apprezzato del suo regno? La passione per tutto ciò che è ecosostenibile. Il nuovo sovrano, ad esempio, è riuscito ad aggiungere un tocco green anche al tradizionale rito del tè pomeridiano: ecco cosa ha ideato per dire addio a sprechi e spese eccessive.

La tradizione green di re Carlo

Non è una novità che la Royal Family ami rispettare la tradizione del tè delle 5 ma la cosa che in pochi sanno è che re Carlo III è riuscito a modernizzare il rito. Se la regina Elisabetta II lo beveva con degli scones a crema e marmellata, il figlio da sempre ha preferito i biscotti. Il dettaglio insolito è che è addirittura riuscito a trasformare questa passione in un vero e proprio business, naturalmente ecosostenibile come tutto ciò che fa parte della sua monarchia. Da ormai 30 anni ha dato vita a un brand di biscotti biologici, i Duchy Organic, dei dolcetti all'avena perfetti sia per colazione che per accompagnare il tè pomeridiano.

I biscotti Duchy Organic

Come sono nati i biscotti da tè

Come sono nati i biscotti di re Carlo III? Fin dal 1990 ha ospitato nella sua tenuta a Highgrove House un punto vendita di prodotti biologici coltivati in loco. Il primo prodotto lanciato col marchio del Duchy of Cornowall? Naturalmente i biscotti all'avena, diventati con gli anni sempre più popolari nei principali supermercati del Regno Unito, soprattutto dopo la collaborazione con Waitrose partita nel 2010. Oggi gli alimenti Duchy Organic sono super richiesti, dalla frutta alla verdura, fino ad arrivare al riso, alle uova e al formaggio. I noti biscotti, inoltre, sono stati proposti anche in versioni diverse dall'originale all'avena: al burro, allo zenzero, alla vaniglia e con le gocce di cioccolata. Quanto costano? Circa 3 euro al pacchetto e il denaro ricavato contribuisce a finanziare enti benefici che sostengono i contadini che lavorano nelle campagne inglesi.