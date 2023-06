Paola e Chiara al Pride di Roma indossano l’arcobaleno e brillano con gli abiti di cristalli Il Pride di Roma quest’anno ha due madrine di eccezione: le sorelle Paola e Chiara Iezzi, vestite coordinate con abiti arcobaleno semitrasparenti e body argentati.

A cura di Beatrice Manca

Paola e Chiara in custom Dolce&Gabbana

Giugno è il mese dedicato alla comunità LGBTQIA+ e Roma festeggia con la parata del Pride. La grande manifestazione a favore dei diritti quest'anno ha due madrine d'eccezione: il duo Paola&Chiara, di nuovo sulla cresta dell'onda dopo la grande reunion al Festival di Sanremo. Per l'occasione le due artiste hanno deciso di indossare abiti manifesto: i loro vestiti coordinati hanno tutti i colori dell'arcobaleno, un omaggio alla bandiera della comunità e alla libertà d'espressione.

Paola e Chiara vestite di cristalli al Pride di Roma

Le sorelle Paola e Chiara Iezzi hanno scelto look coordinati per la parata del Pride. Ancora una volta a curare i loro look è stato lo stylist Nick Cerioni che ha proseguito il discorso stilistico aperto durante il Festival di Sanremo: trasparenze, cristalli e tonalità metallizzate. Le due madrine hanno indossato due abiti degradé con tutte le sfumature dell'arcobaleno tempestati di cristalli con polsini a contrasto. Gli abiti semi trasparenti rivelavano i body argento metallizzati: gli outfit sono stati realizzati per l'occasione da Dolce&Gabbana.

Paola e Chiara Iezzi in Dolce&Gabbana

Anche se molto simili, i due abiti erano leggermente diversi nel taglio: un abito lungo per Paola Iezzi e un vestito asimmetrico monospalla per la sorella Chiara. I look erano completati da sandali con la zeppa e lunghi orecchini pendenti. Le due madrine hanno condiviso una foto sui social poco prima dell'inizio della manifestazione, raccogliendo consensi entusiasti dai fan.