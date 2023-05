Le fedi di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: quanto costano gli anelli e cosa simboleggiano Durante il rito civile celebrato a Milano, la coppia ha suggellato le promesse d’amore con anelli in oro e giallo e diamanti dal design molto particolare.

A cura di Beatrice Manca

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, fedi Damiani

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati con rito civile a Milano e poi hanno festeggiato insieme a amici e parenti sul lago di Como, a Villa d'Este. L'attaccante argentino dell'Inter indossava un completo blu, mentre la sposa ha scelto due diversi abiti bianchi: uno più romantico per il giorno e uno scintillante per la sera. Il sontuoso ricevimento è stato curato nei minimi dettagli e anche le fedi scelte dagli sposi hanno un significato speciale: due anelli in oro e giallo e diamanti dal design molto particolare.

Chi ha firmato le fedi di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo

Gli abiti della sposa sono firmati Atelier Emé, mentre i gioielli indossati durante il ricevimento sono del brand Damiani, così come le fedi. Al posto delle classiche vere sottili d'oro la coppia ha scelto di scambiarsi due anelli in oro giallo composti da una doppia fascia tempestata di diamanti, con una fascia centrale che alternava un doppio design geometrico, fatto di cerchi e rettangoli. Gli anelli appartengono alla collezione Belle Epoque Reel, ispirata all'arte e al fermento culturale dell'epoca da cui prende il nome. Una collezione che affonda le radici nel passato guardando al futuro e all'era digitale, dedicata, come spiegano sul sito "ai nuovi trend-setter, ambasciatori e ambasciatrici di uno stile contemporaneo, dinamico e inclusivo".

Gli anelli Damiani

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo quindi hanno voluto fare una scelta meno tradizionale, scegliendo anelli preziosi che però non nascono come fedi nuziali. Gli anelli d'oro sul sito sono in vendita a 1590 euro, ma considerando la fascia di diamanti che impreziosisce le vere dei due sposi il prezzo finale sarà sicuramente molto più alto. La scelta degli anelli riflette lo stile della cerimonia, con qualche tocco più moderno alla tradizione. I festeggiamenti non finiscono qui: la coppia ora volerà in Argentina per celebrare l'unione con le famiglie d'origine.