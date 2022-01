Le Birkenstock di Dior: i sandali “anti moda” arrivano in passerella e sono già i più desiderati Vi immaginate lo stilista Christian Dior che passeggia con le Birkenstock? Chissà. Di sicuro, questi sandali griffati si candidano come prossimo must have.

A cura di Beatrice Manca

sfilata Dior Uomo Autunno/Inverno 2022–23

Esistono due mondi più lontani dell'eleganza Dior e della comodità delle Birkenstock? Nel mondo della moda, però, gli opposti si attraggono e si sposano volentieri: nascono così i sandali Birkenstock firmati Dior, presentati durante la sfilata maschile a Parigi. Per la collezione Autunno/Inverno 2022-23 Kim Jones ha scava negli archivi per riprendere i capisaldi della Maison francese aggiornandoli in chiave moderna: monsieur Christian Dior sarebbe mai uscito a passeggiare sulla Senna con pantaloni jogging grigi e Birkenstock? Chissà. Di sicuro, queste Birkenstock "d'autore" si candidano a prossimo must have.

Le Birkenstock Dior

I sandali "Dior by Birkenstock"

Le Birkenstock di Dior hanno fatto il loro debutto in passerella durante la Paris Fashion Week, ma quasi in sordina: un post social della casa di moda ha permesso di dare un'occhiata più da vicino e di scoprire qualcosa in più sui sandali del momento. Kim Jones ha rielaborato due classici: i sandali Milano, con la doppia fascia, e gli zoccoli Tokyo. I modelli giocano con il feltro e lo scamosciato, in prevalenza grigio, e sono decorati da ricami floreali e chiusure a scatto. Nulla è lasciato al caso, neanche la suola, che riprende il monogram del marchio.

sfilata Dior

Dopo la fortunata collaborazione con Air Jordan, che ha prodotto sneakers di lusso vendute anche a 20mila euro, Dior ci riprova e i sandali "comodi" hanno tutte le carte in regola per diventare il must have del prossimo autunno. Da qualche anno infatti le Birkenstock sono diventate un caso: da scarpe "sfigate", ortopediche e fuori moda, sono diventate un oggetto del desiderio sfoggiato da star, influencer e ovviamente da legioni di appassionati in tutto il mondo, con un notevole picco di vendite. Adesso arriva la consacrazione definitiva: non resta che aspettare il prossimo autunno per capire se la scommessa è stata vinta.