Lazy girl hair, i capelli “finti spettinati” sono la soluzione per combattere il caldo con stile Vuoi la soluzione perfetta per domare i capelli in estate? Basta ispirarsi ai lazy girl hair che stanno spopolando su TikTok.

A cura di Valeria Paglionico

Avere i capelli perfettamente in piega in estate è un'impresa ardua: tra caldo, sudore, salsedine e cappelli per proteggersi dal sole si finisce per dire addio alle pieghe impeccabili. Come se non bastasse, tra giornate in spiaggia e viaggi dell'ultima ora, spesso si ha pochissimo tempo da dedicare a phon e piastra, il risultato? Si punta tutto su una chioma sauvage, anche se l'effetto finale non sempre è dei migliori. La soluzione perfetta è arrivata su TikTok, dove stanno spopolando i tutorial "lazy girl hair": ecco come fare per avere dei capelli "finti spettinati" in pochissimi minuti, così da dire definitivamente addio ad arricciacapelli e piastre in estate.

I lazy girl hair sono virali su TikTok

Quante volte avete visto sui social foto di star famose, da Emily Ratajkowski a Gigi Hadid, con i capelli dall'effetto "finto spettinato"? Si chiamano lazy girl hair e sono la soluzione perfetta per l'estate, quando il caldo e il sudore rendono impossibile trascorrere ore tra piastra e phon. L'idea è quella di dare l'impressione di essersi appena alzate dal letto ma di vantare già un'acconciatura perfetta con delle meravigliose beach waves dall'effetto sauvage. Come fare per realizzare i lazy girl hair senza l'aiuto del parrucchiere? Basta cercare l'hashtag omonimo su TikTok per trovare una serie di tutorial a tema che spiegano step by step i trucchi da seguire.

Come realizzare i lazy girl hair

La prima cosa da fare è lasciare i capelli umidi dopo lo shampoo, applicando una abbondante quantità di spuma dalle radici alle punte. A questo punto vanno prima pettinati e poi asciugati alla buona, dividendoli in due maxi ciocche da intrecciare. Le trecce vanno "pizzicate" con un tocco di piastra prima di applicarci su della lacca. Una volta che queste ultime verranno sciolte e districate con delicatezza, si avranno delle onde dall'effetto incredibilmente naturale. I lazy girl hair sono perfetti per le chiome difficili da domare, soprattutto nelle giornate calde e umide, visto che rendono un tantino più definite le onde naturali.