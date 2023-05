Lady Diana, i suoi ultimi gioielli all’asta: quanto vale la collana di perle che le regalò Dodi Fayed Il prossimo 27 giugno verranno battuti all’asta gli ultimi gioielli della principessa Diana: ecco la storia della preziosa collana di perle che Dodi Fayed le regalò a pochi mesi dalla morte.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Diana ha perso la vita da oltre 20 anni ma, nonostante ciò, è rimasta nel cuore di tutti i sudditi, tanto che ancora oggi viene considerata una delle principesse più gentili ed eleganti della storia. A renderla iconica non è stato solo il suo carattere affabile e disponibile ma anche i suoi look glamour capaci di mixare bon-ton e tendenze. Come ogni Royal che si rispetti, anche lei ha a lungo avuto accesso ai gioielli di casa Windsor ma, una volta finito il matrimonio con Carlo, ha continuato a sfoggiare una serie di preziosi da fiaba. Come ha fatto? Facevano parte della sua collezione personale ed è per questo che ad oggi possono essere messi all'asta.

La storia della Swan Lake Suite

L'ultima apparizione di Diana prima del tragico incidente nel tunnel di Parigi risale al 3 giugno 1997, dunque ad appena tre mesi dall'evento drammatico. Fu proprio in quella giornata che l'ex principessa partecipò alla rappresentazione de Il lago dei cigni alla Royal Albert Hall di Londra. Indossò un minidress azzurro di Jacques Azagury decorato con delle romantiche perline, un paio di décolleté di Jimmy Choo in raso e una splendida collana di perle. Era un modello custom made realizzato appositamente per lei da Garrard, il gioielliere di corte, con 178 diamanti per un totale di 51 carati e cinque perle identiche da 12 mm ciascuna (tutte dei Mari del Sud). Venne poi abbinata a un paio di orecchini a lobo sempre con diamanti e perle. La parure venne chiamata Swan Lake Suite dal nome del balletto musicato da Čajkovskij e le fu regalata da Dodi Fayed.

Perché la collana di Diana va all'asta

Al momento della morte della coppia, però, il gioiello non era stato ancora pagato, dunque, essendo ancora di proprietà della gioielleria, venne rivenduto a Jim McIngvale per 1 milione di dollari. Successivamente quest'ultimo rivendette privatamente la collana alla famiglia di collezionisti ucraina, i Ginzburg, che ad oggi ha deciso di rendere omaggio all'eredità della principessa. Il prossimo 27 giugno il gioiello verrà battuto all'asta da Guernsey al Pierre Hotel nell'Upper East Side di New York e parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza per ricostruire i luoghi che in Ucraina sono stati distrutti dalla guerra. Quanto viene valutato il set? Attualmente tra i 3 e i 5 milioni, anche se, trattandosi degli ultimi preziosi di Diana, la cifra di sicuro lieviterà.