Lady Diana e il rapporto difficile con la mamma: il vecchio ritratto che le accomuna Su Lady Diana è stato detto praticamente tutto ma in quanti sanno qualcosa sul rapporto difficile con la mamma? Ecco il vecchio ritratto condiviso da Charles Spencer che accomuna madre e figlia.

A cura di Valeria Paglionico

La principessa Diana è stata tra le donne più amate d’Europa e non sorprende che, nonostante siano passati oltre 25 anni dalla sua morte, continui a essere iconica. Aveva un animo ribelle, un sorriso dolce che riusciva a incantare praticamente tutti e un’indiscussa passione per la moda: Lady D. rimarrà per sempre un’icona moderna che ha avuto il merito di combattere le ingiustizie con la sua gentilezza. In quanti, però, sanno da chi ha ereditato la bellezza che da sempre la contraddistingue? A rivelarlo nelle ultime ore è stato il fratello Charles Spencer, che molto spesso si serve dei social per condividere dei dolcissimi ricordi di famiglia.

Chi era la mamma di Lady Diana

Su Lady Diana si è detto praticamente di tutto, dal quotidianità difficile con i Royals alla nuova vita dopo il divorzio con Carlo, fino ad arrivare all’educazione impeccabile che ha dato ai figli William ed Harry. In pochi, però, sanno del suo rapporto con la mamma: si chiamava Frances Shand Kydd e non sempre condivideva le sue scelte (prima tra tutte quella del matrimonio reale). Le due non andavano d’accordo, anzi, pare proprio che al momento della tragica morte di Diana non si parlassero da anni. Del resto, Frances perse sia la sua custodia che quella del fratello quando erano molto piccoli, ovvero quando si sposò per la seconda volta, creando così una rottura irreversibile nel rapporto con i figli.

Il ritratto di Frances Shand Kydd

L'omaggio a Diana di Frances Shand Kydd

Charles Spencer, però, ha voluto ricordare lo stesso la donna più importante sia della sua vita che della sorella e lo ha fatto sui social, mostrando ai followers un vecchio ritratto trovata in un album di ricordi di famiglia. Essendo il custode della tenuta di famiglia Althorp nel Northamptonshire, si è messo a rovistare in soffitta ed è lì che ha ritrovato un disegno color seppia che ritrae sua madre Frances negli anni ’50, ovvero quando aveva poco più di 20 anni. Capelli mossi e corti, occhi grandi e profondi, testa leggermente piegata e stile bon-ton con perle al collo e abito plissettato: la somiglianza con la compianta principessa sembra essere davvero incredibile. "Ecco da dove ha preso la sua bellezza","Vedo Diana in lei", questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto il post. Frances è morta nel 2004 ma dopo la morte della figlia cominciò a sostenere moltissime cause umanitarie, così da rendere omaggio alla memoria di Diana.