Lady Diana, dal tartan alle stampe a tema: è sempre stata la regina dei maglioni natalizi

A cura di Valeria Paglionico

Lady Diana potrà pure aver perso la vita da quasi 30 anni ma, nonostante il passare del tempo, il suo ricordo è sempre vivido in tutti coloro che l'hanno vista almeno una volta in tv. Ha influenzato così tanto la cultura contemporanea che ancora oggi viene considerata un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Certo, i numerosi omaggi cinematografici, dal film Spencer alla serie di Netflix The Crown, hanno contribuito a renderla letteralmente immortale, ma è chiaro che ha sempre avuto una marcia in più, soprattutto se paragonata agli altri Royals. Il capo natalizio a cui non ha mai rinunciato durante le feste? Il Christmas sweater, ovvero il maglione a tema originale e colorato che da qualche tempo a questa parte è tornato in voga.

La passione di Lady Diana per i Christmas sweater

La principessa Diana non ha mai nascosto la sua passione per la moda e, se si analizzano molti dei suoi look informali, soprattutto quelli tipicamente invernali, si nota che andava matta per i maglioncini e per i cardigan in lana e cashmere. I suoi preferiti? Quelli in stile natalizio decorati con disegni e stampe originali. Pois, animali, tartan, motivi norvegesi: ha dato spazio davvero a ogni tipo di fantasia, a patto che fosse "invernale". Il suo pull con le pecorelle, ad esempio, è diventato un vero e proprio cult, tanto che ad oggi sono diversi i brand che lo hanno riprodotto in versioni moderne e rivisitate.

Lady Diana con uno dei suoi cardigan originali

Lady Diana, la prima a lanciare il trend dei maglioni di Natale

Alla luce di ciò, possiamo dire che Lady Diana ha avuto inconsciamente un fortissimo impatto sul mondo della moda contemporaneo. Prima di lei, infatti, nessuna Royal avrebbe mai avuto il coraggio di osare tanto in fatto di maglioncini, mentre ad oggi una principessa che indossa un pull natalizi non fa più scalpore, basti pensare al fatto che Kate Middleton di recente è passata abbastanza inosservata con il suo cardigan floreale total red (rigorosamente griffato). Insomma, il maglione a fantasia è la nuova frontiera del bon-ton, soprattutto se abbinato a una camicia con colletto Peter Pan. In quante prenderanno ispirazione dalla compianta principessa durante le prossime feste?

