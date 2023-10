Il nuovo tatuaggio di Rocío Muñoz Morales: qual è il significato della rosa sul costato

Il nuovo tatuaggio di Rocío Muñoz Morales: qual è il significato della rosa sul costato Rocío Muñoz Morales ha fatto un nuovo tatuaggio e lo ha mostrato sui social: ecco qual è il significato della rosa che si è lasciata imprimere sul costato.

A cura di Valeria Paglionico

I tatuaggi sono la moda del momento, tanto che è diventato quasi impossibile trovare qualcuno con il corpo completamente "candido". C'è chi punta su dei simboli a cui è particolarmente legato, chi sceglie dei disegni dal puro valore estetico, chi si rifà a uno stile ben preciso: la cosa certa è che lasciarsi decorare la pelle con l'inchiostro indelebile è una vera e propria mania. Le star lo sanno bene e sui social non esitato a rivelare le nuove "chicche" che aggiungono un tocco rock alla loro immagine. L'ultima ad averlo fatto è stata Rocío Muñoz Morales, che proprio di recente si è lasciata immortalare poco dopo essersi sottoposta a una seduta di tattoo: ecco il risultato.

I mini tattoo di Rocío Muñoz Morales

Avete mai notato i tatuaggi mini di Rocío Muñoz Morales? Sebbene non ami metterli in risalto, spesso li rivela con gli abiti smanicati. Ne ha uno sull'avambraccio sinistro che raffigura il viso di Santa Gemma e un altro nella parte interna del bicipite: quest'ultimo ha un significato molto particolare, visto che è stato disegnato dal suo compagno Raoul Bova. A raccontarlo è stata l'attrice in persona che, facendo riferimento a una romantica serata di coppia trascorsa a Roma, ha parlato dei quattro gabbiani stilizzati realizzati proprio dal divo, che con quella illustrazione voleva raffigurare la splendida famiglia che si era costruito. Il giorno dopo Rocío corse dal tatuatore per lasciarsi imprimere sulla pelle proprio quel simbolo.

Rocío poco dopo aver fatto il tatuaggio

Cosa significa il tattoo della rosa

Di recente l'attrice è finita ancora una volta sotto le "grinfie" del tatuatore, il romano Diego Mano, questa volta per realizzare un tatuaggio sulla parte laterale del costato sinistro. Cosa si è lasciata disegnare sulla pelle? Una romantica rosa total black. Si tratta di un simbolo d'amore, passione e rispetto, probabilmente, dunque, un riferimento al sentimento profondo che la lega al padre delle sue figlie. Rocío non ha potuto fare a meno di condividere il risultato finale sui social, definendo l'esperienza indimenticabile e ringraziando il tatuatore per la sua sensibilità. Ora il disegno è in vista ogni volta che indossa un abito che lascia la schiena scoperta e riesce ad aggiungere un tocco sensuale a ogni tipo di look.