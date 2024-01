Il cane più ricco del mondo è italiano, chi è e chi gestisce il suo patrimonio L’animale più ricco del mondo è un nostro connazionale. Il pastore tedesco e titolare di una fondo che ha comprato la villa a Miami di Madonna e svariate squadre di calcio. Nella lista anche il gatto di Tylor Swift e i cani di Oprah Winfrey. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

L'animale più ricco del mondo è italiano. Secondo la classifica The Ultimate Pet Rich List di All About Cats si tratta di un cane dalle discendenze nobiliari titolare di un importante fondo fiduciario e protagonista di una docuserie Netflix. Nella lista sono presenti anche Olivia Benson, il gatto di Taylor Swift e Sadie, Sunny, Lauren, Layla e Luke, anche conosciuti come i cani di Oprah Winfrey.

Chi è il cane più ricco del mondo

Si tratta di un pastore tedesco di nome Günther VI che discende da una stirpe molto fortunata. Il cane è il beneficiario del Günther Trust, un fondo che gestisce la fortuna ella contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein, che ha designato il cane e la sua stirpe come unici eredi. La nobildonna aveva incontrato Günther III durante un soggiorno in Toscana e, colpita dal nome dell'animale, lo stesso del figlio mancato prematuramente in un incidente stradale, decise di adottarlo.

Sono passati 30 anni e Günther è diventato il cane più ricco del mondo, acquistando la Villa di Madonna a Miami ed è stato anche Presidente e proprietario di importanti squadre di calcio italiane. Il braccio del fondo e la Günther Coporation mentre il cane è stato affidato alle cure Maurizio Mian, tra i protagonisti della serie Netflix I milioni di Günther.

Le attività della Günther Corporation

La Günther Corporation dagli anni Novanta a ha una voce dedicata sulla versione internazionale di Wikipedia e, tra le attività svolte anche degli esperimenti scientifici che hanno coinvolto alcuni ragazzi selezionati scrupolosamente e fatti socializzare tra loro, uno studio che ha suscitato alcune discussioni sulla sua eticità. Ha anche partecipato alla produzione del brano Real Sassi del cantante svedese Günther, annunciata come una collaborazione a 360°.