I vestiti da sposa che costano meno di cento euro: Zara lancia l’abito bianco low cost

L'abito da sposa è da sempre considerato uno degli investimenti per una vita: si indossa una sola volta, ma quella volta dev'essere speciale e quindi non si basa a spese. Ma deve necessariamente essere così? Se esistesse un abito sotto i cento euro comodamente disponibile in una grande catena low cost, lo comprereste? È l'esperimento che sta portando avanti Zara: il colosso spagnolo del fast fashion ha lanciato una linea di abiti bianchi eleganti e scivolati dalla natura versatile: sono pensati per le future spose, ma grazie alla loro semplicità non sfigurano nemmeno in un'occasione elegante.

In vista della ripresa dei matrimoni dopo lo stop dovuto alla pandemia, Zara ha lanciato una linea di abiti da sposa che include anche lingerie e accessori. Gli abiti sono caratterizzati da linee semplici e scivolate e tessuti satinati, in bianco e avorio. Uno stile minimal e raffinato, che si presta a più occasioni: in questo modo non rischia di prendere polvere nell'armadio una volta che la luna di miele è finita. Il dettaglio che farà gola alle future spose, però, è il prezzo: si parte da 69,95 euro per arrivare a un massimo di 159 euro.

Zara non è il primo marchio di fast fashion a lanciarsi nel settore wedding: OVS propone abiti da sposa e da damigella con prezzi molto simili, e H&M ha lanciato una linea spose addirittura nel 2014, riproposta con successo nel corso degli abiti. Tra i modelli più popolari (e desiderati) c'è l'abito in pizzo indossato da Kate Middleton, riproposto in versione low cost. L'idea ha avuto rapidamente successo per diversi motivi: per le coppie più giovani il matrimonio non è più l'occasione in cui investire i risparmi di una vita. Molte future spose si chiedono: quanto sono disposta a spendere per un abito che indosserò un solo giorno? Sono cambiate le aspettative e le possibilità economiche: prendono sempre più piede gli abiti da sposa presi a noleggio, per un solo giorno, o appunto i modelli low cost sotto i duecento euro. E vissero felici e contenti, ma con il portafogli al sicuro.