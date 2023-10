Dai libri alla crema mani: gli oggetti di cui i viaggiatori non possono fare a meno in vacanza Quali sono gli oggetti considerati indispensabili quando si viaggia? Le esigenze cambiano a seconda del paese di provenienza: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Organizzare un viaggio richiede sempre una preparazione attenta e meticolosa e non solo perché, considerando il fatto che si hanno solo pochi giorni a disposizione, bisogna pianificare in anticipo eventi e attività, la verità è che anche l'organizzazione della valigia richiede estrema concentrazione. Che si tratti solo di un bagaglio a mano o di un bagaglio da imbarcare, non importa, è necessario stilare una lista di oggetti necessari per evitare di ritrovarsi a dover acquistare in loco quello che manca. La cosa che in pochi sanno, però, è che a seconda del paese di origine i viaggiatori sembrano avere delle esigenze diverse: ecco quali sono gli oggetti di cui non possono fare a meno gli europei.

La lista di oggetti "indispensabili" in vacanza

Si chiama Changing Traveller Report 2023 ed è lo studio condotto da SiteMinder su un campione di 10mila viaggiatori provenienti da 12 paesi differenti, l'obiettivo? Dimostrare come cambiano le esigenze delle persone in base al paese di origine. Ad attirare le attenzioni dei media sono stati soprattutto gli oggetti "indispensabili" per la vacanza: sia i britannici che gli italiani (rispettivamente in percentuali del 31% e del 27%) hanno scelto un buon libro per intrattenersi durante il viaggio, gli americani, i cinesi e gli australiani non possono fare a meno delle cuffiette per lo smartphone, mentre i francesi non partirebbero mai senza la crema mani/viso.

Come sono cambiate le abitudini da viaggio degli italiani

Stando ai dati della ricerca, si è scoperto anche che il 58% degli italiani ha intenzione di viaggiare di più, soprattutto dopo i duri anni di pandemia. Le mete più ambite? Quelle internazionali, meglio se altreoceano. Per quanto riguarda gli alloggi, invece, il 25% dei nostri connazionali sceglie catene alberghiere o resort, il 19% i b&b (dato che supera la media globale pari all’8%), mentre solo il 6% si rivolge a strutture di lusso. Gli italiani si sono riconfermati i più colpiti dall'inflazione, visto che nell'88% dei casi gli intervistati hanno dichiarato che i rincari avranno un forte impatto sulla scelta dell'alloggio, dunque ridurranno la durata dei viaggi e preferiranno camere più economiche. Insomma, gli italiani hanno voglia di viaggiare ma lo fanno tenendo sotto controllo le spese.