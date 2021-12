Come si veste la royal family a Natale: il dress code delle feste, dalla Vigilia a Santo Stefano Come si vestono i membri della royal family durante le festività natalizie? Chiaramente c’è un dress code ben preciso da rispettare anche in queste occasioni.

in foto: Elisabetta II e Kate Middleton, Natale 2021

Parola d'ordine: dress code. Non c'è occasione che l'etichetta della royal family non vada a disciplinare in modo rigoroso e preciso. I membri della famiglia sanno perfettamente a quali regole devono attenersi, che si tratti di un funerale o di una cena formale o ancora di un'uscita pubblica. Poteva quindi mancare il dress code delle feste natalizie? Certo che no.

Il dress code della royal family

I membri della royal family sono molti disciplinati, quando si tratta di dress code ed etichetta, sanno perfettamente che non è possibile fare di testa propria. La regina Elisabetta dà sempre il buon esempio. Ogni suo outfit segue delle regole ben precise, a cominciare dai colori: vestire in tonalità sgargianti non è altro che un modo per salvaguardare la sua sicurezza rendendosi sempre riconoscibile. A lei è vietato riciclare i look, quindi tutto ciò che indossa viene regalato o venduto, ma senza la possibilità di specificare la provenienza.

in foto: la regina Elisabetta nel discorso di Natale del 2018

Certo, non è mancato chi in alcune situazioni è venuto meno alle imposizioni. Persino Kate Middleton, vera e propria icona di stile ed eleganza, sempre allineata ai suoi doveri da futura regina, a volte non ha rispettato il famigerato dress code. Per esempio è successo quando ha sfoggiato un insolito completo mannish e quando ha scelto una giacca nera per un evento diverso da un funerale. Chiaramente l'etichetta regolamenta anche come bisogna vestirsi agli eventi natalizi.

in foto: Kate Middleton al Concerto di Natale 2021

Come si vestono i reali a Natale

Prima regola del Natale reale: vietato riciclare i vestiti. La royal family, infatti, è tenuta a cambiarsi per ogni evento, sia pubblico che privato, arrivando anche a sfoggiare tre outfit diversi al giorno. Per la serata della Vigilia il dress code prevede per gli uomini smoking e cravatta nera, mentre per le donne l'intramontabile abito lungo da sera. Benché la collezione di gioielli reali sia ricca e preziosa, duchesse e principesse non possono esagerare: i diamanti sono accettati solo le 18, mentre è sconsigliata la tiara, soprattutto per eventi di famiglia.

in foto: Elisabetta II alla messa di Natale del 25 dicembre 2018

La tradizionale cerimonia religiosa del 25 dicembre, al St. Mary Magdalene, vede nuovamente gli uomini in giacca e cravatta, mentre per le donne diventa d'obbligo mettere il cappello. Solo il giorno di Santo Stefano ci si può rilassare ed è permesso scegliere outfit più casual, ma senza esagerare con la comodità: sempre di famiglia reale si tratta!