Cardigan al posto della giacca: come difendersi dal primo freddo d’autunno senza rinunciare allo stile Come vestirsi in autunno, quando non fa né troppo caldo né troppo freddo? Le passerelle AutunnoIinverno 2022-23 rilanciano i maglioni cardigan, l’alternativa più comoda alla giacca.

A cura di Beatrice Manca

Ermanno Scervino, Boglioli, Chanel

Fino a un minuto prima c'era il sole e poi, all'improvviso, si alza quel venticello freddo che ti rimpiangere la giacca. L'autunno è alle porte e di fronte alle bizze del tempo c'è bisogno di un alleato caldo, morbido e colorato per gli outfit della mezza stagione. Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 non hanno dubbi: è tempo di riscoprire i maglioni cardigan, in versione maxi, da indossare al posto delle giacche.

I maglioni cardigan sono la tendenza Autunno/Inverno 2022-23

Nato come capo sportivo dell'aristocrazia inglese il cardigan entrò nel guardaroba femminile solo alla fine degli anni Quaranta, quando le studentesse dei college iniziarono a ‘rubarli' ai colleghi per liberare il corpo sotto maglioni comodi e ampi. Morbidezza e praticità sono le parole chiavi dei maglioni abbottonati visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23: dimenticate i golfini bon ton, i cardigan da avere ora sono "a vestaglia", fermati in vita da una cintura o lasciati aperti su un vestito.

Il cardigan di Burberry

La palette di tendenza? Nei colori della terra, dal cammello al marrone caffé: Brunello Cucinelli punta sul classico beige, Chanel sull'arancione bruciato, mentre Burberry propone un modello in terra di Siena con l'iconica stampa check. Roberto Cavalli invece ritorna le origini e si lascia ispirare dallo stile college, mandando in passerella cardigan rosso acceso con lo stemma sul taschino.

Il cardigan lungo di Chanel

Come abbinare i cardigan lunghi per la moda autunno 2022

Il cardigan, quest'anno, sarà la vostra miglior alternativa al blazer o alla giacca. Morbido e avvolgente, si infila all'ultimo minuto sopra qualsiasi outfit per godere di un caldo abbraccio quando le temperature si abbassano. Si indossa su minidress in maglia al posto della giacca di pelle o su minigonne e shorts, in modo da bilanciare proporzioni e lunghezze. Il maxi cardigan colorato o fantasia è perfetto abbinato a un look total denim o su una tuta di ispirazione anni Settanta. Cardigan anche in ufficio? Perché no! Puntate su un modello a vestaglia chiaro, magnolia o color sabbia, da indossare sopra una camicia bianca e pantaloni coordinati. Una coccola di stile così chic che quasi non vediamo l'ora che arrivi il freddo!