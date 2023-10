Angelina Jolie irriconoscibile con occhiali e capelli raccolti per le strade di Parigi Svelate le prime foto del film su Maria Callas che mostrano l’attrice come non l’abbiamo mai vista.

Ci si mette un po' per capire chi sia la signora che porta a spasso i cani per le strade di Parigi accanto a Pierfrancesco Favino. Ma se ci si concentra sui lineamenti che si intravedo sotto gli occhiali spessi non si può non riconoscere il volto di Angelina Jolie. No, l'attrice statunitense non ha iniziato a soffrire di miopia, è solo parte del costume per interpretare Maria Callas nel film biografico Maria diretto da Pablo Larraìn e in uscita a dicembre. La pellicola sarà incentrata sugli ultimi giorni parigini della celebre cantante lirica e vede la partecipazione anche di attori italiani. Oltre a Pierfrancesco Favino, infatti, ci sono anche Alba Rohrwacher e Valeria Golino, che vestirà i panni della sorella di Callas.

Angelina Jolie nella veste di Maria Callas

L'attrice premio Oscar statunitense è stata scelta per interpretare la soprano di origine greca. Nel centenario della sua nascita la cantante viene omaggiata con un lungometraggio che ripercorre i momenti finali della vita di una donna di successo, ma anche fragile e sofferente, tanto da far sospettare il suicidio. Gli abiti scelti per il film sono basati su quelli originali della cantante e sono stati utilizzati pezzi d'epoca presi dall'archivio storico personale del costumista Massimo Cantini Parrini.

Già con dalle prime foto del set si viene trasportati nella Parigi degli anni Settant, Angelina Jolie sfoggia un elegante completo spigato composto da un blazer decorato da una cintura in vita e una gonna longuette abbinata. Stivali marroni sotto al ginocchio fanno subito Seventies, borsetta rosso di coccodrillo e un fazzoletto di seta decorato legato la collo arricchiscono il look, completato da un cappottino a campana in lana cotta.