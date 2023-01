L’ultimo progetto dell’architetto Frank Lloyd Wright è in vendita: ecco quanto vale L’ultimo progetto residenziale dell’architetto Frank Lloyd Wright, uno dei più importanti maestri del XX secolo, si chiama Circular Sun House ed è unica nel suo genere.

A cura di Clara Salzano

La Circular Sun House di Frank Lloyd Wright

L'ultimo progetto residenziale dell'architetto Frank Lloyd Wright, uno dei più importanti maestri del XX secolo, autore del Guggenheim Museum di New York e della Fallingwater, è la Circular Sun House, conosciuta anche come La Norman Lykes House. Progettata nel 1959 e costruita nel 1967, la magnifica proprietà è unica nel suo genere. Pensata per fondersi con le curve del promontorio su cui è realizzata, la Circular Sun House è una delle sole quattordici case circolari del famoso architetto, pioniere dell'architettura organica, ed è in vendita per circa 7.950.000 dollari.

Circular Sun House di Frank Lloyd Wright

La Circular Sun House di Frank Lloyd Wright sorge su uno sperone desertico che domina l'area di Biltmore a Phoenix, in Arizona, e si sviluppa su una superficie di 3.095 piedi quadrati. Ogni stanza gode di una vista mozzafiato su Palm Canyon e la casa comprende tre camere da letto e tre bagni, vari spazi living che hanno accesso a cortili interni, giardini e una piscina dalle linee curve spettacolare.

La piscina della Circular Sun House

Cerchi concentrici sovrapposti si intersecano e interagiscono tra loro creando una planimetria unica che collega le varie stanze con continuità e si integra perfettamente nel paesaggio circostante. All'interno i pavimenti sono stati realizzati in ardesia raccolta a mano dall'India, pareti curve, rivestite in mogano filippino color oro, ricoprono le tre camere da letto e il corridoio e le finestre sono originali Hope, portando all'interno i magnifici paesaggi rocciosi del deserto come se non ci fosse separazione da interno ed esterno. La cucina è un capolavoro di design in acciaio inossidabile.

Uno dei saloni della villa

Tutti i dettagli della Circular Sun House rispettano il progetto originario di Frank Lloyd Wright.

C'è persino il camino, punto focale nella progettazione del Maestro, che riprende le forme circolari della casa. La camera da letto principale e il bagno godono di viste ancora più incredibili, accesso all'esterno e pavimenti e vasca in marmo rosa italiano levigato. La piscina a forma di mezzaluna rende poi la proprietà il luogo perfetto per godersi il clima dell'Arizona.