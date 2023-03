L’Hotel Bauer Palazzo di Venezia si rinnova: all’asta gli arredi della storico albergo su Canal Grande L’asta degli arredi dell’Hotel Bauer Palazzo di Venezia preannuncia un nuovo capitolo dello storico albergo che si prepara ad un totale rinnovamento e la riapertura nel 2025.

A cura di Clara Salzano

Hotel Bauer Palazzo di Venezia

Vanno all’asta gli arredi dell’Hotel Bauer Palazzo di Venezia. Una mostra d’anteprima che si svolgerà a Milano dal 3 al 31 marzo 2023 esporrà i cimeli dell'iconico albergo affacciato sul Canal Grande e con vista sull'isola di San Giorgio Maggiore, Punta della Dogana e Santa Maria della Salute. L'asta si svolgerà invece dal 24 al 29 aprile 2023.

Gli arredi dell’Hotel Bauer Palazzo

L'asta dell'Hotel Bauer Palazzo

L'Hotel Bauer Palazzo ha segnato oltre 140 anni di storia dell’ospitalità in Italia. Gli oltre 4.000 lotti che andranno all'asta, con 10.000 oggetti, dai mobili ai tessuti pregiati firmati dalle case Rubelli e Bevilacqua, dai porta lume ai servizi da tavola, permetteranno di ripercorrere la storia di Venezia e non solo. Gli arredi dismessi preannunciano un altro capitolo dello storico albergo che si prepara ad un totale rinnovamento con la riapertura prevista per il 2025.

Gli interni

Gli arredi all'asta

Alcuni degli arredi più preziosi dell'Hotel Bauer Palazzo che andranno all'asta dal 24 al 29 aprile 2023 sono la straordinaria coppia di appliques a tre braccia in vetro soffiato della storica vetreria Seguso che accoglievano i visitatori di tutto il mondo nel salone dei ricevimenti, rispettivamente venduto a partire da 30.000 e 50.000 euro. All'asta anche le tende di raso verde acqua della manifattura Bevilacqua stimate tra i 4.000 e i 6.000 euro.

Una royal suite

Le testiere dei letti Rubelli delle 210 camere dell'albergo hanno una base d'asta a 200 euro e 300 euro e si vendono anche dei cassettoni veneziani curvi (800 euro – 1.000 euro), un tipico armadio a “trumo” in stile barocco (€1,500 – €2,000) che si trovava nelle suite reali. All'asta anche gli arredi della terrazza-ristorante Il Settimo Cielo e alcuni dipinti dell'albergo attribuiti a Claudio Francesco Beaumont (40.000-80.000 euro).

Gli oggetti all’asta dell’Hotel Bauer Palazzo

La storia dell'Hotel Bauer Palazzo

Era il 1880 quando l'imprenditore austriaco, Julius Grünwald, e la figlia dell’albergatore veneziano Bauer, decisero di aprire il Grand Hôtel d'Italie Bauer-Grünwald in un edificio del XVIII secolo, situato in Campo San Moisè, tra Piazza San Marco e il Canal Grande. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Re Carlo III e Camilla sono solo alcuni dei nomi illustri degli ospiti, reali, politici internazionali, intellettuali, artisti e uomini d'affari, dell'Hotel Bauer Palazzo a Venezia. L'edificio, dalle facciate eclettiche e gli interni in stile gotico-bizantino, è un simbolo indiscusso di Venezia e da sempre ritrovo dell'alta società.

L’Hotel

Nel corso della sua storia secolare, l"iconico albergo, che unisce Art Déco e stile barocco, ha vissuto diversi restauri e rinnovamenti, come il sistema di riscaldamento e raffreddamento centralizzato che per la prima volta veniva installato in un hotel nella città dei Dogi; la facciata modernista dell'ingresso principale, accanto alla chiesa barocca di San Moisè; un piano aggiunto che diventa la terrazza-bar de il Settimo Cielo dell'hotel con vista mozzafiato su Venezia. L'Hotel Bauer Palazzo a Venezia sarà interessato nuovamente da una completa trasformazione, ad opera dell'architetto Alberto Torsello e del gruppo di interior design BAR Studio, per cui chiuderà tre anni e riaprirà nel 2025.