Una Spa italiana è diventata virale su TikTok perché simula una tempesta: ecco dove si trova In Italia esiste na Spa dove gli ospiti si rilassano sotto la pioggia di un forte temporale con tanto di effetti sonori tempestosi.

Siamo abituati a considerare la Spa come un luogo di relax, silenzio e benessere ma preparatevi a ricedere perché in Italia esiste un centro dove gli ospiti sono coinvolti in un drammatico temporale con tanto di effetti sonori tempestosi. A far diventare famosa questa Spa italiana, dotata di una sala di simulazione per le tempeste, è stato un video virale di TikTok realizzato dai due blogger britannici Henry Purchase e Robyn Mille, che hanno raggiunto in poco tempo oltre 5 milioni di visualizzazioni.

La Spa diventata virale su TikTok si trova a Milano. Si tratta di QC Termemilano, già conosciuta, non solo sul territorio meneghino, per la qualità dei suoi trattamenti e per la sua suggestiva architettura in stile Liberty ricavata proprio all'interno delle antiche mura spagnole, a poca distanza da Porta Romana. Oltre alla nuova sala tempesta, il centro offre un'esperienza multisensoriale comprensiva di saune, anche in un vecchio tram meneghino, vasche idromassaggio, una sala con cascata e varie piscine all'aperto.

La nuova sala della Spa che simula la tempesta è un ambiente chiuso, delimitato da pareti video, dove gli ospiti sono immersi in una piscina con comode sedute, stile chaise longue. Mentre si rilassano nell'acqua termale inizia un forte temporale piovoso, con effetti visivi che simulano i fulmini e un sonoro tempestoso. Alcuni sostengono che ritrovarsi sotto la pioggia sia una sensazione rilassanti, i blogger Henry Purchase e Robyn Mille sono rimasti stupefatti della nuova attrazione della Spa milanese che sicuramente, grazie al loro video virale, attirerà ancora più curiosi e amanti del benessere.