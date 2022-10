La prima pasta al mondo stampata in 3D che si cuoce in 13 minuti Per la prima volta la pasta, uno degli alimenti più iconici della dieta mediterranea, viene rielaborato unendo la tecnologia della stampa 3D alla tradizionale arte di fare la pasta.

A cura di Clara Salzano

La prima linea di pasta stampata in 3D

Cubo, cuore, stella, tutti stampati 3D, non si tratta di giochi per bambini ma prodotti da mangiare e ci vogliono solo 13 minuti di cottura. È la prima linea al mondo di pasta finger food stampata in 3D lanciata da BluRhapsody, che porta la tradizione oltre i soliti paradigmi attraverso l'innovazione.

Il formato a cuore della stampa 3D

Dalla gioielleria alla medicina, sono sempre più numerosi i campi in cui viene utilizzata la stampa 3D. L’innovazione tecnologica è anche alla base del progetto BluRhapsody, la prima linea di pasta finger food stampata in 3D che si cuoce in soli 13 minuti e ha tutto il gusto della pasta tradizionale. Frutto di anni di studio, la tecnologia all'avanguardia alla base della nuova linea di pasta consente di rirpdurre formati ispirati alla natura, cubi, cuori, stelle e qualsiasi altro design si desidera, dalle lettere del nome ad un oggetto di fantasia.

La pasta 3D che riproduce un guscio di cozza

Per la prima volta la pasta, uno degli alimenti più iconici della dieta mediterranea, viene rielaborato secondo una nuova visione che unisce la tecnologia della stampa 3D alla tradizionale arte di fare la pasta. BluRhapsody consiste in piccoli lotti di pasta impastati a mano con semole di qualità e acqua, stampati in 3D e poi essiccati. In questo modo tutti possono cuocere e provare l'innovativa linea di pasta comodamente a casa proprio. E con la stampa 3D si riesce a dare forma all'immaginazione e alla creatività. Al momento BluRhapsody esiste solo in formato finger food da riempire a piacimento ma non si può sapere l'innovazione, anche applicata ad un settore così tradizionalista, dove possa arrivare.