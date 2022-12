I migliori hotel che apriranno nel 2023, dal rifugio sulla spiaggia al primo hotel Louboutin Da Capri al Tennessee, le migliori aperture di hotel di lusso nel mondo che accoglieranno gli ospiti nel 2023.

A cura di Clara Salzano

Hotel La Palma a Capri

Dopo due anni di restrizioni il turismo è tornato a viaggiare liberamente e in grande stile. Il lusso sembra non conoscere freni e sono sempre più numerose le aperture di hotel esclusivi in varie parti del mondo. Il 2023 sarà ricco di sorprese e strutture spettacolari pronte ad accogliere i turisti più esigenti di tutto il mondo. Da Capri al Tennessee, vediamo le migliori aperture del nuovo anno.

Il nuovo hotel Bulgari a Roma

Partiamo dall'Italia, e di preciso da Capri, dove nel 2023 sarà completata la ristrutturazione dello storico hotel La Palma vicino all'iconica Piazzetta che accoglierà gli ospiti in una struttura alla moda dell'Oetker Collection. Il nuovo hotel avrà beach club e una galleria di opere d'arte per la clientela più esigente. A Roma Bulgari aprirà un suo nuovo hotel che sorgerà in un edificio degli anni '30 nel quartiere di Campo Marzio, non lontano dal negozio della Maison di gioielli. L'hotel ospiterà la clientela in 100 camere e suite con ristorante guidato dallo chef stellato Niko Romito e una biblioteca dedicata alla storia del gioiello.

Il primo hotel Loubotin

Il 2023 sarà l'anno in cui aprirà il primo hotel dedicato alle lussuose scarpe Louboutin. Si chiamerà Vermelho, che è il nome del colore rosso delle suole delle iconiche scarpe. Ad aprirlo sarà proprio lo stilista di scarpe di culto Christian Louboutin che ha scelto Melides, un minuscolo villaggio costiero nella regione portoghese dell'Alentejo, per inaugurare l'elegante struttura di 15 camere sulla spiaggia. A Parigi l'Hotel Dame des Arts, lungo la Senna, sulla Rive Gauche, in omaggio alla nuova ondata di cineasti francesi negli anni '50. Il nuovo hotel si sviluppa su otto piani e offre viste spettacolari sulla città.

L’Hotel Dame des Arts a Parigi

Richard Branson ha ristrutturato un'antica finca, sull'isola di Maiorca, a ovest di palma, realizzando l'hotel Son Bunyola. La struttura è caratterizzata da torri del XIII secolo dove sono state ricavate camere chic con vista sulla tenuta di 810 acri, i suoi uliveti, mandorli e agrumeti oltre che il mare. La leggenda country Dolly Parton aprirà il Dollywood's HeartSong Lodge & Resort nel suo parco divertimenti in Tennessee in autunno 2023. Il resort, nascosto in una splendida insenatura ai piedi delle Great Smoky Mountains, immerge gli ospiti nell'atmosfera magica del Tennessee invitando a trovare la propria canzone del cuore.