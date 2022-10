Doodle House, la casa che è un’opera d’arte interamente coperta di “scarabocchi” L’artista britannico Mr Doodle ha realizzato il suo sogno da bambino di scarabocchiare tutta la sua casa con i suoi disegni.

A cura di Clara Salzano

La casa di Mr Doodle

L'artista britannico Sam Cox, in arte Mr Doodle, disegna scarabocchi da quando è bambino. Il suo sogno, sin da piccolo, era quello di ricoprire tutte le stanze della sua casa con i suoi scarabocchi. All'età di 28 anni, Mr Doodle ha realizzato il suo desiderio trasformando la sua abitazione in un'opera d'arte a cielo aperto.

La casa di Mr Doodle

La Doodle House è una villa nel Kent, nel sud-est dell'Inghilterra, che l'artista britannico Sam Cox ha acquistato nel 2019 per usarla come una vera e propria tela bianca su cui realizzare la sua opera d'arte. La casa di Mr Doodle comprende tredici stanze che oggi sono tutte coperte dai scarabocchi dell'artista. Non c'è un centimetro dell'abitazione che non è ricoperto dai disegni di Sam Cox, dalle pareti ai soffitti, i paralumi, gli elettrodomestici, le lenzuola e persino il copri-water e il mouse del computer. Nessun superficie è stata lasciata vuota.

Mr Doodle nella sua Doodle House

Vivere nella Doodle House è come stare in un'opera d'arte. La casa si sviluppa sui due livelli e camminare tra le varie stanze dell'abitazione può far girare la testa. Ci sono voluti due anni per completare l'opera d'arte e il lavoro è stato incentivato dal periodo di covid che ha costretto l'artista in casa. Mr Doodle ha iniziato a scarabocchiare le camere da letto e il piano superiore, creando anche una vera e propria "stanza delle nuvole" in cui pensare.

La cucina della Doodle House

Ad ogni stanza della casa è stato assegnato un tema sciolto. I disegni continuano anche al piano inferiore fino a ricoprire anche le facciate della villa dove gli scarabocchi sono stati realizzati con una vernice a spruzzo che resiste alle intemperie. L'artista ha dipinto anche la sua macchina Tesla, che difficilmente passa inosservata in giro.

Mr Doodle con la compagna in casa

Mr Doodle ha poi realizzato un video time lapse che mostra tutti i doodle disegnati a mano dall'artista per cui sono state usate 1.857 fotografie, scattate tra settembre 2020 e settembre 2022, senza ricorrere a nessun programma del computer.