Adesso si può indossare la carta da parati: un designer crea vestiti dai complementi d’arredo Un brand di tessuti svedese, Sahco, ha trovato un modo per dare una doppia vita ai materiali destinati all’arredo di interni.

A cura di Arianna Colzi

Un tessuto di Sahco | Foto sito web Sahco

Il nuovo trend sarà vestirsi con la carta da parati? Non sappiamo se sarà esattamente così, ma un designer svedese ha dato vita alla prima collezione del brand di tessuti Sahco, i cui materiali sono spesso utilizzati per realizzare arredi d'interno. Un esempio di come moda e design d'interni possano comunicare unirsi in un linguaggio che sappia comunicare.

Dalla moda al design d'interni, chi è Bengt Thornefors

Bengt Thornefors è un designer svedese che, nel 2022, è stato nominato direttore creativo dell'azienda svedese Sahco. Quest'ultimo è un marchio dalla storia incredibile: un'eredità lunga 200 anni fatta di incroci tra design, innovazione e tessuti. Il compito di Thornefors è quello di creare collezioni all'altezza di una Maison con questo passato così prestizioso. Cofondatore del marchio Magniberg – appartenente alla stessa società di Sahco – Thornefors porta con sé decenni di esperienza nell'industria della moda, avendo lavorato all'inizio della sua carriera sotto il con Jonny Johansson, fondatore di Acne, per poi passare a Saint Laurent, a metà degli anni '10, con l'allora direttore creativo Hedi Slimane.

Campioni di tessuto della collezione speciale di Sahco

La collezione presentata a New York

Allontanatosi dai brand d'alta moda, Thornefors vuole muoversi tra il mondo del design e quello della moda. Un esempio di questa commistione tra i mondi è la prima collezione per Sahco, presentata poco tempo fa a New York. I tessuti si sono intrecciati alle fotografie e ai materiali d'arredo di un altro svedese, l'interior designer Svenskt Tenn. La nuova collezione è caratterizzata da tessuti floreali che riprendono i motivi delle carte da parati che troviamo in tante vecchie case. Una doppia vita per il tessuto nell'epoca dell'economia circolare.