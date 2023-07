Ricordate l’hula hoop? È tornato ed è l’allenamento più divertente dell’estate 2023 Un allenamento a basso impatto, ma divertente ed efficace? L’ultima mania lanciata da TikTok ci fa tornare bambini con l’hula hoop!

A cura di Beatrice Manca

Chi, da bambino, non ha mai giocato con l'hula hoop? Il cerchio in plastica lanciato alla fine degli anni Cinquanta ha conquistato generazioni di bambini: merito di quel movimento ‘oscillatorio' dei fianchi per tenerlo in equilibrio, che ha riempito tra tentativi ed errori tanti pomeriggi estivi della nostra infanzia. Oggi l'hula hoop è tornato in una nuova versione: l'allenamento per il punto vita più virale sui social. A lanciare la tendenza dell'Hula Hoop Fitness, ancora una volta, è TikTok: ma quali sono i benefici di questa disciplina?

Il ritorno dell'hula hoop

Geniale nella sua semplicità, l'hula hoop vanta circa sessant'anni di storia. Il suo nome è una combinazione di hoop, cerchio, e di hula, la danza hawaiana che fa oscillare i fianchi. Lo scopo del gioco infatti è proprio tenere il cerchio in equilibrio facendolo ruotare grazie a un costante movimento del bacino. L'hula hoop come lo conosciamo oggi è nato negli anni Cinquanta grazie a un'altra invenzione: la plastica, che permetteva di coniugare leggerezza e resistenza. Tra alti e bassi, l'hula hoop ha conosciuto una seconda giovinezza negli anni Ottanta, con l'aerobica, ed ora è tornato alla ribalta come attrezzo di fitness. Gli hula hoop da allenamento però sono diversi da quello in plastica colorata: possono essere in schiuma o avere dei piccoli pesi attaccati che ruotano insieme al cerchio, solitamente di diametro più piccolo.

Una ragazza gioca con l’hula hoop

I benefici dell'hula hoop fitness

La variante ‘workout' del classico hula hoop da bambini si chiama hula hoop ponderato, ed è più pesante rispetto all'originale. Quindi, fornisce più resistenza e richiede più fatica per tenerlo in equilibrio sul punto di vita. Da TikTok a Youtube spopolano tutorial su come inserire l'hula hoop nel proprio workout, massimizzandone i benefici sul punto vita e sugli addominali. Prima di provarci a casa, è sempre bene consultarsi con un allenatore o un personal trainer per verificare che il peso sia adeguato e soprattutto che la postura sia corretta. Una volta prese queste semplici accortezze, può iniziare il divertimento: se l'hula hoop fitness è così popolare oggi è perché è un'attività a basso impatto che ci fa tornare bambini. Coinvolge il core, rafforzando addominali e schiena, ed è molto versatile: si può far oscillare intorno alle braccia o in squat, in modo da coinvolgere più muscoli. Il maggior beneficio? È divertente!