Basta un pizzico di cannella a colazione: il segreto per iniziare al meglio la giornata La cannella è una spezia aromatica dalle mille proprietà benefiche. Ideale a colazione e aggiunta alle bevande, è anche un “farmaco naturale”. Quali sono i suoi utilizzi?

Si sa, la cannella è una tra le spezie con più virtù terapeutiche. Il suo profumo è perfetto per aromatizzare i cibi (soprattutto i dolci) e nel passato è spesso stata utilizzata come farmaco naturale. "La cannella ha tantissime proprietà antinfiammatorie e depurative, spolverarne un po’ sulla frutta significa richiamare meno zucchero nel sangue e di conseguenza tenere a bada la glicemia” a spiegarlo a Fanpage.it è stata la nutrizionista Renata Bracale. Sembra infatti che questa spezia, tra le altre cosa, possa esercitare effetti benefici sul diabete di tipo 2. Ma quali sono le proprietà della cannella? Quanto se ne dovrebbe consumare al giorno?

Cosa è la cannella: le proprietà benefiche

La cannella è una spezia che si ricava dall'essiccazione della parte più interna della corteccia della Cinnamomun zeylanicum (nativa dello Sri Lanka) e della Cinnamomum cassia (originaria della Cina). Secondo diversi studi, la cannella è adatta per le persone che soffrono di diabete mellito di tipo 2 (una malattia cronica caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue). Il motivo è che questa spezia agisce sulla regolazione del metabolismo sul glucosio. Oltre a questo: ha effetti benefici sulla circolazione sanguigna, è un'ottima alleata per i dolori mestruali, rafforza il sistema immunitario ed è utile se si segue una dieta (contrasta la sensazione di fame). A colazione andrebbe abbinata alla frutta, spolverandone un po' su mele o pere, oppure aggiunta a una tazza di latte caldo.

Quanta cannella consumare al giorno?

Sostituire un cucchiaino di zucchero con uno di cannella nel caffè significa risparmiare circa 25kcal, una sana abitudine che oltre a ridurre le calorie rende il caffè molto gustoso. La cannella in polvere può essere aggiunta a qualsiasi bevanda calda, dal tè alle tisane, un escamotage per poter beneficiare delle sue proprietà (al mattino dà energia e alla sera concilia il sonno). La dose raccomandata è di 5-6 gr al giorno ed è bene non esagerare: un'eccessiva quantità di cannella può causare danni per il fegato, problemi gastrointestinali, tachicardia o ulcere alla bocca.

A che è sconsigliata la cannella?

Quando si parla di proprietà benefiche della cannella non si intende proporla come un sostituto di una terapia a base di farmaci, né tantomeno si consiglia di abusarne. Non va assunta troppa cannella se già si prendono farmaci per il diabete (la glicemia potrebbe scendere troppo) o in caso di gravidanza o allattamento (nel primo caso perché potrebbe influire nelle contrazioni uterine, nel secondo perché potrebbe compromettere il sapore del latte). Anche i soggetti allergici non dovrebbero eccedere con le dosi di cannella, la spezia può infatti causare reazione nei soggetti predisposti alle allergie alimentari.