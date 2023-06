Arriva la McDonald’s bangs, la frangia a forma di M è la più trendy dell’estate 2023 Si chiama McDonal’s bangs ed è la frangia più trendy dell’estate 2023. Si ispira agli anni ’90 ed, essendo a forma di M, ha preso il nome dal noto fast food.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'estate 2023 ed è arrivato il momento di informarsi sulle tendenze da seguire assolutamente per essere super fashion in vacanza. Da cosa cominciare? Dal taglio di capelli, dettaglio essenziale quando si trascorrono le giornate in spiaggia in bikini e senza trucco. Basta fare un rapido giro sui social per capire che sta letteralmente spopolando la cosiddetta McDonald's bangs, ovvero una frangetta a forma di M ispirata agli anni '90 destinata a diventare il must-have della bella stagione: ecco come realizzarla e le star a cui ispirarsi per rendere la propria acconciatura ancora più glamour.

Perché si chiama McDonal's bangs

La frangia più richiesta dell'estate si chiama McDonal's bangs, è lunga, sfilata, voluminosa e si ispira agli anni '90. La sua particolarità la si comprende dal nome che fa riferimento al noto fast food americano: non si tratta, infatti, di una frangia classica o di una variante più sbarazzina a tendina, con i capelli sulla fronte bisogna creare due archi proprio come se si trattasse di una M, ovvero il simbolo dell'iconica insegna del ristorante. Sui social sta letteralmente spopolando e sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di ricordare le celebrities che l'hanno sfoggiata una 30ina di anni fa, da David Beckham a Leonardo DiCaprio.

La McDonal’s bangs

Come realizzare la frangia a forma di M

Il segreto per realizzare la frangia "McDonal's" è dare spazio ai volumi extra: sebbene sia lunga e sfilata, basta renderla un tantino più vaporosa alla radice, così che i capelli vadano a creare la forma ad archi molto accentuata che rimane aperta sulla fronte. Come fare per avere uno styling perfetto in estate? È necessario lasciare asciugare la frangia all'aria, magari applicando dei prodotti anti-umidità e lavorarli con le mani per creare la giusta bombatura. Chi ha la possibilità di usare il phon può servirsi anche di una spazzola cilindrica, così da rendere la McDonal's bang ancora più morbida e fluffy. A questo punto, dunque, non resta che provare, certi del fatto che l'effetto finale sarà super glamour.