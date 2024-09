video suggerito

Tommy Paul perde con Sinner agli US Open e dopo la partita lo esalta: “É irreale, è diverso da tutti” Jannik Sinner battendo Paul si è qualificato per i quarti degli US Open. L’americano, al termine dell’incontro, ha esaltato il numero 1 al mondo e ha spiegato cosa lo rende diverso da tutti gli altri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ha vissuto un'estate intensissima Tommy Paul, che probabilmente avrebbe potuto fare di più nei 1000 estivi, ma le Olimpiadi lo hanno fiaccato, ha giocato singolare e doppio, dove ha vinto il bronzo. L'americano agli US Open è stato sconfitto negli ottavi di finale da Jannik Sinner, il numero 1 del mondo. Un ko che ovviamente fa male, ma che non brucia più di tanto a Paul che dopo il match ha esaltato il tennista italiano, e ha fatto un paragone con Alcaraz, il grande rivale di Sinner.

Paul sereno dopo la sconfitta con Sinner

Paul sta vivendo l'annata migliore della carriera, poteva ricavare qualcosa di più dall'estate sul cemento, agli US Open certamente non è stato fortunato essendo stato sorteggiato nell'ottavo di Sinner, che lo ha sconfitto con il punteggio di 7-6 7-6 6-1. Dopo la partita con il sorriso l'americano del New Jersey con grande realismo ha detto: "Non ho giocato bene a inizio partita, ho avuto delle occasioni nei primi due set, ma nei punti importanti ha fatto la differenza. Comunque non soffrirò di stress post-traumatico stanotte".

Tommy Paul elogia Sinner

Dopo aver continuato l'analisi della partita, Tommy Paul ha parlato di Sinner e lo ha fatto con toni enormemente elogiativi. L'americano lo aveva già sfidato in tre occasioni, ma prima di questo incontro di New York era un'altra versione di Sinner. I miglioramenti l'americano li ha notati eccome: "Credo che l’ultima volta che l’ho affrontato fosse quando stava cominciando a crescere, o forse lo aveva già fatto, ma vinse il suo primo Masters 1000 in quella settimana, battendomi in semifinale. Ha giocato un tennis super veloce. Oggi si è aggrappato al servizio nei punti importanti".

E spiega perché è il numero 1 ATP

Poi ha alzato l'asticella e i complimenti si sono triplicati: "Fa quello che fanno tutti i migliori giocatori al mondo. È irreale, colpisce la palla con grandissima qualità ogni volta che la tocca con la sua racchetta. Questo lo rende diverso".

Il paragone con Alcaraz non poteva mancare, Paul ha fatto melina: "Rispetto ad Alcaraz non lo so. Penso che Carlos voglia entrare di più e giocare a tutto campo, ma Sinner è il miglior colpitore del circuito".