Sonego e Alcaraz si guardano negli occhi e si applaudono a vicenda: spettacolo agli Australian Open La partita degli Australian Open tra Sonego e Alcaraz è stata contraddistinta dalla grande correttezza dei due giocatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ce l'ha messa tutta Lorenzo Sonego, ma purtroppo non è bastato per avere la meglio di Carlos Alcaraz. La partita valida per il secondo turno degli Australian Open si è conclusa con il successo del numero due al mondo in 4 set. Una sfida intensa, equilibrata, a tratti spettacolare e molto corretta. Lorenzo e Carlitos infatti si sono spesso e volentieri fatti i complimenti a vicenda, dimostrando un grande fair play reciproco.

Dopo aver vinto il secondo set il tennista italiano ha messo ancor più pressione al favorito spagnolo che è stato costretto ad alzare i giri. Ne sono venuti fuori degli scambi bellissimi, che hanno scatenato l'entusiasmo del pubblico. Uno in particolare ha smosso anche i protagonisti. Sonego per sorprendere il suo avversario ha sfoderato il serve & volley.

Dopo aver chiamato a rete Alcaraz lo ha superato con un pallonetto calibrato, che ha costretto il murciano ad un recupero dei suoi culminato in un tweener d'autore (il colpo sotto le gambe, spalle alla rete). Il passante però ha trovato pronto Lorenzo che con una stop volley ha portato il punto a casa. I due si sono scambiati uno sguardo complice, accompagnato da un sorriso e non hanno resistito: mano sporta in avanti per il classico cinque. Un gesto splendido che è stato apprezzato dagli spettatori.

Il copione si è ripetuto di lì a poco, anche se questa volta a portare a casa il punto è stato Alcaraz con una prodezza balistica. Sonego era riuscito a "buttare" fuori dal campo il numero due al mondo, che con uno strapotere fisico è riuscito comunque ad arrivare sulla pallina piazzando un rovescio eccezionale in stile Federer, al lato del paletto. Anche in questo caso sorrisi e scambio di complimenti, con Sonego a bocca aperta e mani in alto ad applaudire. Atteggiamento perfetto.