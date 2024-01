Australian Open 2024, programma di oggi e risultati degli italiani: in campo Alcaraz e Sonego Cinque italiani in campo oggi agli Australian Open. Il compito più arduo lo ha Lorenzo Sonego che nella notte sulla Rod Laver Arena sfiderà il numero due Carlos Alcaraz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Flavio Cobolli sono già ai sedicesimi di finale degli Australian Open. Sinner venerdì sfiderà Baez. Mentre il giovane ma già forte Cobolli affronterà de Minaur. Cinque italiani scenderanno in campo in questa quinta giornata a Melbourne e tutti loro proveranno a raggiungerli, per Sonego e Zeppieri sarà dura. Entrambi sfidano tennisti che sono molto più avanti in classifica. Tra le donne impegnate Cocciaretto, Paolini e Trevisan. Swiatek apre il programma sul centrale. Giocano pure Rybakina, Zverev e Medvedev.

Il programma di oggi agli Australian Open e i risultati degli italiani

Lorenzo Sonego sfiderà Carlos Alcaraz sulla Rod Laver Arena in un match che pare quasi totalmente chiuso non prima delle 4 ora italiana. Il piemontese è reduce da un bel successo con Evans. Giulio Zeppieri, che ha superato le qualificazioni e vinto un turno, invece affronta Cameron Norrie, britannico molto più in alto in classifica ma che non sta vivendo un periodo d'oro.

Tra le donne saranno impegnate Cocciaretto, contro l'americana Emma Navarro, Paolini contro la tedesca Maria e Martina Trevisan che invece se la vedrà con la francese Dodin.

Sonego-Alcaraz

Norrie-Zeppieri

Cocciaretto-Navarro

Paolini-Maria

Trevisan-Dodin

Sonego-Alcaraz e Ruusuvuori-Medvedev oggi agli Australian Open, orari tv e dove vedere le partite

Il programma sulla Rod Laver Arena sarà aperto da Iga Swiatek, numero 1 e detenterice del trofeo, che affronta Danielle Collins, finalista due anni fa.Si parte alle 2 ora italiana. A seguire ci sarà proprio Lorenzo Sonego che affronterà Carlos Alcaraz, testa di serie numero due ma non automatico il secondo favorito del torneo.

Nella sessione serale (mattutina in Italia) toccherà a Medvedev che affronterà il finlandese Ruusuvuori. Tutti gli incontri si potranno seguire o su Eurosport 1 o su Eurosport 2, canali visibili su Sky ai canali 210 e 211. Eurosport si può seguire anche in streaming tramite Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

(in aggiornamento)