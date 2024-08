video suggerito

Sinner-O’Connell oggi agli US Open, quando gioca: a che ora e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-O’Connell è la partita valida per il terzo turno degli US Open che mette in palio gli ottavi contro uno tra Diallo e Paul. Orario da definire per il match che sarà trasmesso in TV e streaming su Supertennis e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida Christopher O'Connell nella partita del terzo turno degli US Open in programma oggi sabato 31 agosto in orario ancora da definire. Diretta TV e streaming su Supertennis, Sky e NOW per la sfida che mette in palio gli ottavi contro uno tra Diallo e Paul. Sinner dopo il trionfo con Michelsen vuole continuare la sua avventura, consapevole che nella sua parte di tabellone non troverà in semifinale Alcaraz eliminato a sorpresa. Il bilancio dei precedenti con O'Connell, che ha superato Bellucci nel secondo turno, è di 1-1 per Sinner. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

A che ora gioca Sinner oggi contro O'Connell agli US Open: orario e programma

Sinner giocherà contro O'Connell sul campo centrale Arthur Ashe. L'orario d'inizio della partita è ancora da definire, e potrebbe slittare nel caso in cui le sfide precedenti dovessero prolungarsi.

Dove vedere Sinner-O'Connell oggi in TV e streaming

Dove vedere Sinner-O'Connell in TV? Il match del terzo turno degli US Open si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), e su Sky su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Diretta streaming sul sito di Supertennis, sull'app Supertennix, su Sky GO, per gli abbonati Sky, e sulla piattaforma live on demand.

I precedenti tra Sinner e O'Connell

Sinner e O’Connell si sono già affrontati due volte in carriera. Il primo precedente risale al 2021 quando ad imporsi fu l’australiano nel torneo di Atlanta, ai sedicesimi di finale. La rivincita è arrivata nel 2024, quindi pochi mesi fa, a Miami con Jannik che si è imposto in due set sempre sul cemento.