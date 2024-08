video suggerito

Sinner-Michelsen oggi agli US Open, quando gioca: a che ora e dove vedere le partite degli italiani in campo Sinner-Michelsen è la partita del secondo turno degli US Open in programma oggi giovedì 29 agosto in orario da definire. Diretta TV su Supertennis e Sky, streaming su Supertennix, Sky GO e NOW. In campo anche Arnaldi, Bellucci, Cobolli, Paolini, Errani e Cocciaretto.

Sinner-Michelsen è la partita del secondo turno degli US Open in programma oggi mercoledì 29 agosto in orario ancora da definire. Dopo aver battuto McDonald, il numero uno del mondo torna in campo contro il numero 49 che ha già affrontato e battuto a Cincinnati. Il vincitore di questa sfida affronterà uno tra Bellucci e O'Connell, con la possibilità dunque di un derby italiano. In campo anche Arnaldi, Cobolli, Bellucci e Paolini, Cocciaretto ed Errani. Diretta TV in chiaro su Supertennis, e su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner oggi contro Michelsen agli US Open: orario e programma

Sinner giocherà oggi agli US Open la partita del secondo turno contro Michelsen. Il match è in orario ancora da definire e si giocherà sul campo centrale di Flushing Meadows, l'Arthur Ashe. Per l'ora precisa d'inizio tutto dipenderà dalle sfide precedenti in programma sullo stesso impianto.

Dove vedere Sinner-Michelsen oggi in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Michelsen in TV? La partita degli Us Open si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. La sfida si potrà seguire anche su Sky con gli abbonati che potranno sfruttare uno dei due canali dedicati, o Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (201, 203). Per lo streaming diretta sul sito di Supertennis o sull'app Supertennix, oppure per gli abbonati Sky sull'app Sky GO. Possibile sfruttare anche la piattaforma live o demand NOW.

I precedenti tra Sinner e Michelsen

Jannik Sinner e Michelsen si sono affrontati pochi giorni fa per la prima volta in carriera. La cornice è stata quella del Masters di Cincinnati, con l'azzurro che ha avuto la meglio in due set. Quest'ultimo nel presentare la gara ha parlato di un ottimo giocatore, capace di colpire la palla molto forte.

Paolini, Arnaldi e Cobolli agli US Open, il programma degli italiani in campo oggi 29 agosto

Non scenderà in campo solo Sinner oggi agli US Open. Tanti gli italiani impegnati, tra maschile e femminile. Cobolli sfiderà Bergs, mentre Arnaldi se la vedrà con Safiullin. Per Bellucci invece ostacolo O’Connell. Per le ragazze torna di scena la numero uno d’Italia Paolini contro Pliskova, con spazio anche per Cocciaretto contro Pavlyuchenkova e Errani con Dolehide.